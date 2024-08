A- A+

MÚSICA Oasis: Liam e Noel Gallagher confirmam retorno 15 anos após fim do grupo Anúncio foi feito nesta terça-feira (27); publicações nos perfis do grupo e dos irmãos no Instagram animaram fãs sobre a volta do grupo, que se separou há 15 anos

Após dias de especulações de fãs, alimentadas por publicações dos irmãos Liam e Noel Gallagher em suas redes sociais, agora é oficial: o Oasis confirmou sua volta aos palcos, 15 anos depois da separação do grupo britânico.

A confirmação veio às 8h no horário de Londres (4h da manhã no horário de Brasília), conforme anunciado no perfil do grupo. Na noite de domingo, ambos postaram, no mesmo horário, o mesmo clipe com 11 segundos de duração que mostrava a data "27.08.24" acompanhada do horário "8am". Nesta terça-feira, os fãs tiveram a confirmação:

“É isso, está acontecendo”

Ingressos à venda neste sábado, 31 de agosto

Datas: Cardiff Principality Stadium - 4/5 de julho Manchester Heaton Park - 11/12/19/20 de julho London Wembley Stadium - 25/26 de julho e 2/3 de agosto Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium - 8/9 de agosto Dublin Croke Park - 16/17 de agosto Informações completas em Oasisinet.com (link na bio)".





Trinta anos depois do álbum "Definitely Maybe" (lançado em 29 de agosto de 1994), que lançou o Oasis à fama, a postagem foi vista por fãs, que têm sonhado com um possível retorno, como a confirmação de que os irmãos venceram a antiga rixa.

Após anos de conflitos, uma briga no verão de 2009 entre o vocalista Liam e o guitarrista Noel, no festival parisiense Rock en Seine, levou à separação da banda, formada em Manchester em 1991, e que lançou hits como "Wonderwall", "Don't look back in anger" e "Champagne Supernova".

Aproximação

Na noite de domingo, Liam, de 51 anos, dedicou "Half the world away", de seu antigo grupo, a Noel, durante seu show no Reading Festival. O artista cantou vários sucessos do "Definitely maybe" e, ao final da apresentação, a mensagem publicada nas redes sociais foi exibida no telão. Em uma entrevista na semana passada, Noel parabenizou Liam, elogiando "seu tom de voz e sua atitude".

O possível retorno da banda apareceu na primeira página do Sunday Times: "Noel e Liam Gallagher parecem ter resolvido suas diferenças e, se a trégua se mantiver, eles farão grandes shows em Londres e no Heaton Park de Manchester em 2025", escreveu o jornal, citando fontes da indústria musical.

O jornal também relatou um rumor de que o estádio de Wembley estaria reservado para dez datas. Enquanto isso, Liam escreveu na rede social X na manhã de domingo (25) que "nunca gostou da palavra EX".

Veja também

TELEVISÃO Gabriela Loran exalta representatividade e humanização de personagens trans em "Renascer"