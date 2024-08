Oasis: imprensa britânica confirma a volta da banda dos irmãos Gallagher

A- A+

Depois de 15 anos separados — e com um deles garantindo que não iam se reconciliar —, os irmãos Liam e Noel Gallagher voltarão com a sua banda, Oasis, um dos maiores sucessos do rock dos anos 1990, assegura a imprensa britânica.



Segundo anunciou este domingo (25) o jornal "The Sun", os ícones do Britpop acertaram secretamente com um acordo para uma série de shows no Reino Unido no próximo verão e irão fazer o anúncio do seu retorno ainda esta semana.

Também este domingo, o jornal "Mirror" garantiu que o Oasis está programado como atração principal do festival de Glastonbury de 2025 e ainda fará grandes shows em Londres e Manchester.

O "Sun" citou uma fonte da indústria músical, que teria dito: “Esta é a reunião que ninguém pensou que aconteceria. Liam e Noel são inimigos ferrenhos há mais de uma década, mas secretamente voltaram a manter contato.

Um acordo foi colocado na mesa e ambos disseram sim – para grande surpresa das pessoas ao seu redor. Haverá shows no Reino Unido no próximo verão e tanto Noel quanto Liam estão ansiosos para voltarem juntos.”

O anúncio oficial da volta da banda poderá contar com a coincidência de que esta quarta-feira completam-se 15 anos desde que Noel Gallagher, guitarrista e compositor, saiu da banda.

Locais de show

De acordo com o "Sun", o Heaton Park, em Manchester, e o Estádio Wembley, em Londres, foram apontados como locais para grandes shows desta que deverá ser a mais aguardada turnê da história dos concertos britânicos.

Acredita-se que o anúncio da volta do Oasis até ser apressado depois que Liam Gallagher começou a dar algumas indiretas, este domingo, em post no X (antigo Twitter).



O cantor escreveu “Nunca gostei dessa palavra EX”, supostamente se referindo ao fato de ser frequentemente rotulado como o ‘ex-vocalista do Oasis’.



E quando um usuário nas redes sociais respondeu a um post sobre o suposto local dizendo que “Heaton Park é terrível como local de shows”, Liam respondeu: “Vejo você lá na frente, bundão!”.

Quando alguém lhe perguntou sobre um possível anúncio de reencontro, Liam acrescentou:

“Acho que já disse o suficiente”.

Em clima de nostalgia

Este ano, o cantor encantou os fãs com uma turnê na qual tocou o álbum do Oasis "Definitely Maybe" na íntegra.



No próximo ano é o 30º aniversário de seu segundo álbum "(What's the Story) Morning Glory?", um dos discos mais vendidos de todos os tempos.

Formado em Manchester em 1991, o Oasis teve oito singles número um, incluindo "Some might say" e "Don't look back in anger".



No auge, eles fizeram dois shows lendários em Knebworth para 250 mil fãs. O último show do Oasis foi em Paris, em 2009.



Os irmãos eles tiveram uma grande altercação nos bastidores e Noel declarou que estava indo embora. Ele então formou o High Flying Birds e Liam criou sua própria banda, Beady Eye.

Em 2017, Liam deu a entender que havia se reconciliado com seu irmão, encerrando uma rivalidade de quase uma década e acenando com a possibilidade de um reencontro.



No entanto, Noel garantia que nunca iria voltar ao Oasis, ainda mais depois que trolls atacaram sua família on-line.

