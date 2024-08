A- A+

A cantora inglesa Lily Allen, de 39 anos, revelou que adotou um filhote de cachorro durante a pandemia de Covid-19, mas o devolveu, após a adoção, porque ele comeu os passaportes de sua família.

A artista falou sobre o caso durante o seu podcast “Miss Me?” no episódio da última quinta-feira (22).

A declaração gerou revolta nas redes sociais, em que internautas disseram ser errada a devolução da cachorrinha e comportalharam suas próprias histórias como tutores de animais. A organização PETA, de direito dos animais, foi uma das reagir à fala da cantora.

Lily Allen contou a história quando fazia o programa com o convidado Steve Jones, um apresentador de TV galês, sobre a possibilidade de adotar um outro cachorro, da raça Chihuahua, e dar o nome de Jude Bellingham, em homenagem ao astro do futebol do Real Madrid.

Essa fala fez com que a PETA do Reino Unido fizesse uma publicação indicando que a cantora então arrumasse um cão, mas, desta vez, de brinquedo.

"A PETA está implorando para que a cantora não tenha outro filhote. Estamos enviando para Lily um cachorro de brinquedo mecânico, que não exige nenhum dos cuidados 24 horas que um filhote de cachorro de verdade exige", diz em trecho da mensagem publicada no perfil oficial da organização, em tradução livre.

As pessoas ainda lembraram que, na época em que adotou a cachorrinha Mary Harbour, Lily Allen fez uma conta no Instagram para compartilhar fotos e vídeos da cachorrinha. Um dos internautas escreveu:

"Lily Allen é tudo o que há de errado com o mundo, pegou um cachorrinho, usou-o para curtidas no Instagram e depois o mandou de volta para casa porque ele mastigou os passaportes da família que ela deixou ao alcance dele. Espero que esse cachorrinho tenha encontrado alguém que o mereça".

Durante o podcast, a cantora explicou que Mary comeu seu passaporte e os de suas duas filhas, Ethel, de 12 anos, e Marnie, de 11. As meninas são filhas de Lily com o ator e ex-marido, Sam Cooper.

"Ela comeu todos os nossos três passaportes, com os vistos e tudo mais. Não sei quanto dinheiro gastei para substituir tudo por causa da Covid, foi um pesadelo logístico absoluto", disse.

Ela acrescentou que, devido ao ocorrido, não conseguiu que as filhas visitassem o pai na Inglaterra por quatro ou cinco meses.

"Eu simplesmente não conseguia olhar para ela. Pensava, 'Você arruinou minha vida'", contou.

Lily Allen afirmou que os documentos não foram a única coisa que a cachorra destruiu:

"Ela era uma cadela muito malcomportada, e eu tentei muito com ela, mas não deu certo. Os passaportes foram a gota d'água".

