CELEBRIDADES Hailey Baldwin: saiba quem é a mãe do filho de Justin Bieber e entenda sua relação com o Brasil Casal compartilhou uma foto do pé do recém-nascido Jack Blues nas redes sociais

Um dos anúncios mais esperados pelos fãs de música pop foi feito nesta sexta-feira (23), com uma postagem de Justin Bieber e sua mulher, Hailey, anunciando seu primeiro filho, Jack Blues. Tão logo foi ao ar, a publicação gerou milhões de reações no Instagram.

"Bem-vindo à casa, Jack Blues Bieber", publicou o astro canadense como legenda à foto do pé de seu filho, envolto em uma manta, que recebeu, até o momento da publicação desta reportagem, mais de 13 milhões de curtidas.

Mãe do filho do astro canadense, Hailey Rhode Baldwin Bieber é descendente de um dos maiores clãs de Hollywood, os Baldwins. A modelo é filha do ator Stephen Baldwin, irmão dos também atores Alec, Daniel e William Baldwin.





Por parte de mãe, Hailey também descende de uma família influente na cultura brasileira: sua mãe é Kennya Deodato, filha do pianista, arranjador e produtor musical carioca Eumir Deodato.



Hailey Bieber com a mãe, a brasileira Kennya Deodato — Foto: Reprodução/Instagram



Um dos mais influentes nomes do início do movimento da bossa nova e do samba jazz no Brasil, Deodato radicou-se nos EUA na década de 1960, onde trabalhou com nomes como Aretha Franklin, Frank Sinatra, Tony Bennett e Roberta Flack.



Dentre seus trabalhos autorais, a sua versão de "Assim falou Zaratustra", de Richard Strauss, ganhou fama internacional ao integrar a trilha de "2001: Uma odisseia no espaço" (1968), de Stanley Kubrick. O álbum com a faixa, "Prelude", vendeu milhões de cópias e chegou ao terceiro lugar da parada Pop da Billboard.

A ligação por parte de mãe com o Brasil explica as tatuagens de Hailey em português: a modelo tem tem “Minas Gerais” tatuado em seu tornozelo, a palavra “gente”, na linha da cintura, e outra com o termo “beleza”, no pescoço. A relação com Minas vem da ligação com a avó materna, a mineira Rute Almeida, que vive nos EUA e aparece com frequência em publicações da neta.

Hailey trabalhou como modelo em campanhas de grandes marcas como Ralph Lauren e Tommy Hilfiger. Atualmente, ela gerencia sua própria marca, Rhode, que vende maquiagem e produtos de cuidados com a pele.

Dá para dizer, portanto, que Justin Bieber tem um lado da família em terras brasileiras. A modelo, aliás, já apresentou grande parte das comidas típicas daqui para o marido. O astro pop já comeu farofa, pão de queijo, brigadeiro... E gostou de tudo. No Natal de 2020, o prato principal da ceia do casal foi, acredite!, feijoada.

Anúncio da gravidez

O casal anunciou em maio que seriam pais com algumas imagens da modelo e empresária Hailey, de 27 anos, acariciando sua barriga de grávida. A gravidez de Hailey já era bastante especulada pela imprensa internacional, com paparazzis atrás de possíveis registros do casal que indicassem a gestação. No entanto, quando foi questionada sobre estender a família que formou com o canadense em 2019, Hailey desabafou ao "Sunday Times" que sentia medo pela reação das fãs do marido.

Seus seguidores felicitaram rapidamente o casal nos comentários do Instagram: "Você tem que cantar essa música 'Baby' mais uma vez", escreveu um usuário.

A mãe de Bieber, Pattie Mallette, também felicitou o casal na rede social X. "Te amo para sempre, baby Jack!!", escreveu.

Em fevereiro, o pai da modelo pediu aos seus fãs que orassem pelo casal e, apesar de bem-intencionada, uma fonte próxima afirmou que os dois não gostaram da atitude e nem da comoção que o pedido gerou entre o público.

"Cristãos, por favor, quando pensarem em Justin e Hailey, reservem um momento para fazer uma pequena oração para que eles tenham sabedoria, proteção e se aproximem do Senhor", escreveu Stephen Baldwin na época.

