SAÚDE Preta Gil: o que é recidiva de câncer? Entenda por que acontece e veja os tipos A cantora foi internada no Hospital Sírio-Libanês após médicos constarem a necessidade de retomar o tratamento oncológico por exames de rotina

A cantora e apresentadora Preta Gil, de 50 anos, compartilhou em suas redes sociais na quinta-feira (22) que o seu tratamento oncológico foi retomado após a realização de exames de rotina. Ela citou exames como endoscopia, colonoscopia, ressonância e pet scan.

"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatada a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico", diz o comunicado publicado em sua rede social.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino, também chamado de colorretal, em janeiro de 2023. Ao todo, a cantora passou por oito sessões de quimioterapia entre o fim de janeiro e abril daquele ano.





Em agosto de 2023, ela foi submetida a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para remoção do tumor. Ela também removeu o útero. Em dezembro ela recebeu alta e anunciou o fim do tratamento.

O que é uma recidiva?

O termo médico recidiva significa que o câncer reapareceu no organismo. Ela pode se dar no mesmo local onde ocorreu o tratamento inicial ou em diferentes órgãos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), mesmo que o câncer se espalhe, ele continua sendo nomeado pelo local onde surgiu pela primeira vez.

Conforme a SBCO aponta, não é possível prever com exatidão se haverá a retomada da atividade de um câncer após a remissão (redução ou desaparecimento) da doença. O que os médicos levam em conta para detectar uma possível retomada no futuro é se o câncer teve um tratamento dificultoso, crescimento acelerado ou se já apresentou disseminação para outras regiões antes.

Por que uma recidiva ocorre?

Pequenas áreas tumorais difíceis de identificar (até mesmo por aparelhos modernos) podem permanecer no corpo mesmo após a doença entrar em estágio remissivo. Com o tempo (meses ou anos), essas micro metástases podem se multiplicar e causar o aparecimento de um novo câncer, de acordo com a SBCO.

Diferentes tipos de recidiva do câncer

Existem diferentes tipos de recidiva do câncer. Estas são os três principais:

Recidiva local: quando o câncer volta ao mesmo lugar onde houve a primeira ocorrência da doença;

Recidiva regional: o câncer se move até os linfonodos próximos à região do primeiro câncer;

Recidiva metastática distante ou metástase à distância: quando o câncer ressurge em outro local do corpo, via de regra, distante de onde apareceu pela primeira vez.

Como a recidiva é descoberta?

A recidiva, ou ressurgimento, é detectada através de exames de imagem. Isso é possibilitado pelas consultas de retorno, parte do acompanhamento oncológico a longo prazo. Por isso, o câncer só é considerado curado quando o paciente permanece em remissão completa por cinco anos ou mais. E, mesmo assim, células cancerígenas podem permanecer no corpo e se manifestar a qualquer momento.

