Gaby Amarantos faz show de abertura da Expo Preta RioMar, nesta quinta-feira (15)

Com o objetivo de promover e valorizar a cultura negra, e, obviamente, a igualdade racial, a 3ª edição da Expo Preta RioMar, no RioMar Shopping, acontece entre os dias 16 e 18 de agosto no piso L3 do centro comercial, no Pina.



Pelo menos 25 estandes de produtos e serviços estarão à mostra, além de programação cultural gratuita, com exceção do show de abertura da paraense Gaby Amarantos, que abre a exposição com show no Teatro RioMar - os ingressos custam a partir de R$ 30 adquiridos via APP do mall ou na bilheteria do teatro.



Nos anos anteriores, o evento era realizado no mês de novembro por ser o mês da Consciência Negra.

Crédito: Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar

Abertura

A programação da Expo Preta contará com o carimbó e outros ritmos amazônicos levados pela artista paraense Gaby Amarantos ao show de abertura, marcado a partir das 19h.



A apresentação será a única atração paga do evento, que no mais terá acesso gratuito.

Novidades

O Cine Barulho é uma das novidades desta edição da Expo Preta, uma mostra de curtas-metragens elaborados por jovens do Instituto JCPM e debate mediado por Lucas Marçal.



Haverá ainda um pocket show da cantora e violinista baiana Marcia Castro e encontros com a chef pernambucana Dona Carmem Virginia e com a atriz e cantora fluminense Zezé Motta, que comemora, em 2024, 80 anos de idade e 50 de carreira.

Esta é a primeira vez que o evento, antes voltado para a participação de quem atua no entorno do RioMar, incluirá empreendimentos de toda a Capital pernambucana.

As áreas de atuação também foram ampliadas, incluindo produtos naturais e para alimentação; entretenimento infantojuvenil; moda autoral/artesanal; serviços e produtos de beleza; e produtos e serviços associados à sustentabilidade.

Programação

Dia 1 - Sexta-feira, 16

12h - A coisa tá preta! Playlist oficial da Expo Preta

13h - Dj Boneka Apresentação cultural

14h - Oficina de Afrobetização Jogos de leitura e contação de histórias

16h - Coco Abre Caminhos Apresentação cultural

16h30 - Cine Barulho Cine debate com Lucas Marçal

17h30 - Juventude negra VIVA! Painel de conteúdo

18h30 - 6ta MC Apresentação cultural

19h - Márcia Castro

20h30 - A coisa tá preta! Playlist oficial da Expo Preta

Dia 2 - Sábado, 17

12h - A coisa tá preta! Playlist oficial da Expo Preta

13h - Dj Jeff Apresentação cultural

14h - Educação Financeira Painel de conteúdo

15h - Saúde e corpo em movimento Painel de conteúdo/apresentação cultural

16h - Travestis negras vivas! Painel de conteúdo

17h - Afrobaile B2B Baile Charme Apresentação cultural

18h - Painel com Dona Carmem Virginia

19h - Painel com Zezé Motta

20h - Dj Milena Cinismo

Dia 3 - Domingo, 18

12h - CIA Agebês - Maracatu Nação Porto Rico Apresentação cultural.

12h30 - Antirracismo na prática: o papel das pessoas aliadas Painel de conteúdo.

13h30 - Sambando Miudinho Apresentação cultural.

15h - Racismo religioso: o que é e como combater? Painel de conteúdo.

15h40 - Desfile de marcas Apresentação cultural.

16h30 - Vivências Ancestrais Painel de conteúdo.

17h30 - Afrobaile B2B Baile Charme Apresentação cultural.

19h - Dj Léa

Serviço

Expo Preta

Quando: de sexta-feira (16) a domingo (18)

Onde: RioMar Shopping (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito



Show de abertura de Gaby Amaranto

Quando: Quinta-feira (15), 19h

Onde: Teatro RioMar -Av. República do Líbano, 251, Pina

A partir de R$ 30 no APP do RioMar ou na bilheteria do teatro

Informações:

