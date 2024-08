"A arte como resistência": exposição traz obras de Maria Carmen e Vera Bastos

A- A+

A exposição “A arte como resistência” ocupa a Christal Galeria a partir desta quarta-feira (14), às 18h. Estarão expostas obras das artistas Maria Carmen e Vera Bastos, mãe e filha, já falecidas.

No acervo da mostra, constam pinturas, desenhos, colagens e esculturas, que retratam momentos das vidas das artistas, sobretudo, entre os anos de 1970 e 2000. A curadoria é assinada por Joana D´Arc Lima.

A curadora da exposição define Maria Carmen de Queiróz Bastos como uma das artistas mais importantes para a arte internacional brasileira. “Ela foi a única artista mulher, entre um grupo particularmente formado por homens, entre meados dos anos 1960 e primeira metade dos anos 1970, que integrou exposições coletivas em outros estados e no exterior”, explicou.





Maria Carmen construiu relações pessoais e profissionais com artistas como Francisco Brennand, José Claudio, Ladjane Bandeira, Wellington Virgolino e Teresa Costa Rego. Ela ainda integrou o Grupo Austral do Brasil, agenciamento surrealista que fazia parte do movimento francês PHASES, criado pelo artista francês Edouard Jaguer e articulado no Brasil pelo crítico e historiador da arte Walter Zanini.

