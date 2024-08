A- A+

ARTES VISUAIS "Onde os olhos são guardados": exposição de Alexandre Nóbrega ocupa a Garrido Galeria Com obras em preto e branco, mostra abre ao público nesta quinta-feira (15)

A exposição “Onde os olhos são guardados” será inaugurada nesta quinta-feira (15), às 18h. Com obras do artista pernambucano Alexandre Nóbrega, a mostra fica em cartaz na Garrido Galeria.

Alexandre Nóbrega traz um novo recorte em sua lexicografia imagética que transita entre o figurativo e o abstrato, explorando as infinitas possibilidades cromáticas do preto e do branco e de justaposições de texturas.



O artista desenvolve uma pesquisa incessante através da pintura, do desenho, da gravura e da escultura. A exposição tem curadoria de Guilherme Moraes.

Desde os anos 1980, Alexandre vem desenvolvendo o seu trabalho sobre intensa pesquisa entre o preto e branco. Sua obra tem grande influência da arte rupestre brasileira.

Serviço:

Exposição “Onde os olhos são guardados

Abertura nesta quinta-feira, às 18h; Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h

Na Garrido Galeria (Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte - Recife)

Entrada gratuita

Informações: [email protected] | (81) 99573-4867 | (81) 99873-2450



