"Dualidades": exposição de Pietro Severi reúne pinturas sobre o Poço da Panela

A exposição “Dualidades”, do artista Pietro Severi, pode ser visitada pelo público a partir desta sexta-feira (9). Composta por 31 telas do artista, a mostra fica em cartaz na Sala da Frente Arte e Galeria, no Poço da Panela, Zona Norte do Recife.

Com curadoria de Bruna Pedrosa, a exposição traz uma abordagem social e pictórica do bairro onde Severi mora há 15 anos. As obras apresentadas começaram a ser produzidas há cerca de cinco anos, quando o artista passou a explorar o bairro em longas caminhadas.



Um dos pontos de partida de Severi é o rio Capibaribe e suas margens. Além disso, as diferenças entre a paisagem da margem do Poço da Panela e daquela que dá para a Iputinga dão início à ideia de dualidade presente no título.

Outros elementos do Poço também retratados pelo artista ressaltam o conceito de dualidade: casarios antigos coexistem com casas e edifícios modernos, moradores mais velhos reunidos no fim do dia na venda de Seu Vital e as crianças brincando na rua, o sagrado das procissões e o profano das festas de carnaval.

Serviço:

Exposição “Dualidades”, de Pietro Severi

Quando: desta sexta-feira (9) até 6 de setembro; Quarta, sexta e sábado, das 15h30 às 18h; Quinta, das 15h30 às 18h e das 18h30 às 21h

Onde: Sala da Frente Arte e Galeria (Rua Antônio Vitrúvio, 71, Poço da Panela)



