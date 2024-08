A- A+

Portugal-Brasil "Brasília - Da utopia à Capital": exposição em Portugal apresenta a capital do Brasil Mostra acontece no Instituto Pernambuco Porto, em Portugal, até o dia 27 de outubro

De 01 de agosto a 27 de outubro de 2024, o Instituto Pernambuco Porto em Portugal apresentará a exposição "Brasília - Da utopia à Capital".



A exposição apresenta as ideias, personagens e percursos históricos que levaram à criação de Brasília em 1960 e a transformaram em síntese do pensamento modernista brasileiro.



Na abertura, com a casa lotada, estiveram presentes autoridades do Brasil e de Portugal, como o secretário de cultura e economia criativa do DF, Cláudio Abrantes; Secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, e o presidente da ADASA, Rogério Rosso.

