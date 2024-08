A- A+

MOSTRA ''Histórias bordadas'': exposição artesanal chega na Casa Estação da Luz, em Olinda A abertura do projeto acontece neste sábado (3) e permanece no equipamento cultural até 8 de agosto para visitação

Reunindo a produção artesanal de mulheres bordadeiras da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, a exposição ''Histórias bordadas'' chega na Casa Estação da Luz, em Olinda. A abertura do projeto acontece neste sábado (3) e permanece no equipamento cultural até 8 de agosto.



''Histórias bordadas'' é um projeto aprovado pelo edital Funarte Retomada-Artes Visuais-2023, que é idealizado pela psicoterapeuta, indígena e escritora pernambucana Maria do Socorro Santos. O evento conta com a exibição de vídeos-arte, produzidos durante os encontros e tem como convidada a artista plástica paulista Cris Burger.

Intercâmbio regional

O projeto pretendeu registrar, reconhecer e mobilizar a escuta ativa e a feitura do bordado sob a ótica das memórias afetivas de coletivos de mulheres em Juazeiro do Norte (CE), Passira (PE) e Entremontes (AL). Em cada cidade, encontros e vivências que acabaram modificando percepções e formas de ver o mundo, reverberando no que surgia entre a agulha, a linha, os sonhos e o pano.

''Foi chegando em cada lugar que percebemos o quão decisivo seria já estar em contato com o lugar, a cultura, as nuances da história, daquilo que pulsa além do senso comum. Daquilo que revela a alma do lugar, da história das mulheres'', conta Socorro, que nasceu em São Joaquim do Monte, Pernambuco.

Após as conversas, as trocas, as descobertas, que duravam cinco dias, o bordado surpreendeu a todas. Algo se modificou no imaginário das participantes do ''Histórias bordadas''

''A maioria das mulheres nunca havia desenhado um sonho, um desejo. E pela primeira vez, elas foram sujeitas e objeto da sua própria pesquisa, do bordado contando uma história. Qual o impacto de expressar e bordar um sonho, um desejo? É quase impossível mensurar. Percebemos a entrega, a satisfação, a ternura com suas histórias. Bordaram, imprimiram em cores seus sonhos'', diz Socorro.

Nove mulheres que participaram das imersões estarão na abertura da exposição ''Histórias bordadas'', após uma escolha de cada coletivo.

Sobre ''Histórias bordadas''

A exposição traz 53 peças bordadas de sonhos, desejos, afetos, que estarão na exposição. As peças têm tamanhos que variam entre 30cm e 45cm. A exposição conta também com a exibição, em estreia, de três vídeo-artes criados a partir das três oficinas.

''Histórias bordadas'' mobilizou 45 bordadeiras do Juazeiro do Norte e Crato, no Ceará, Entremontes, em Alagoas, e Passira, em Pernambuco, mais uma equipe de produção executiva, produção local, comunicação, coordenação artística do bordado, fotografia, videomaker, edição de vídeo e som etc.

"Uma revolução, uma desconstrução na maneira tradicional de pensar e fazer o bordado. As mulheres bordadeiras, olhando para sua história de vida e bordando as suas memórias trazem uma nova perspectiva na sua criação. Realizando os bordados a partir da experiência de criar seus próprios desenhos, e não da repetição de riscos, motivos tradicionais. Além disso, o fato de os trabalhos estarem numa exposição os coloca num outro patamar. Uma abertura, uma nova perspectiva se abrindo para essas mulheres, que criam novos voos, ponto a ponto, na arte de bordar", expressou Socorro.

SERVIÇO

Abertura da exposição ''Histórias bordadas''

Quando: 3 agosto, 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313 (Sítio Histórico de Olinda)

Visitação: De 4 de agosto até 8 de agosto

Horário: 14h às 17h (durante a semana); 9h às 17h (no último dia, 8/8)

Entrada gratuita

Instagram: @historias.bordadas @casaestacaodaluz

