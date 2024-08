Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura: abrem inscrições para a 10ª edição do concurso literário

A- A+

A 10ª edição do Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura abre para inscrições entre os dias 9 e 23 de agosto. O concurso literário, promovido pelo Governo de Pernambuco, contempla obras nos gêneros de poesia, contos ou romance das quatro macrorregiões do Estado.

Serão premiadas quatro obras, cada uma no valor de R$ 18 mil. Entre elas, uma será agraciada com o Grande Prêmio, recebendo um valor adicional de R$ 18 mil, totalizando quatro prêmios: três de R$ 18 mil e um de R$ 36 mil.

Os textos serão publicados pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) em uma tiragem de 800 exemplares, com 100 exemplares destinados ao autor a título de direitos autorais. Já o Grande Prêmio terá a mesma premiação e uma tiragem de 1000 exemplares.



Para participar do concurso, o material original não pode ter sido publicado em formato de livro (físico ou digital) até a divulgação dos resultados e a entrega dos prêmios. No entanto, é permitido que parte do conteúdo tenha sido publicada em blogs, sites, redes sociais e similares.

Apenas pernambucanos ou cidadãos com residência comprovada de pelo menos um ano no estado, maiores de 18 anos, podem concorrer à premiação. As obras inscritas serão avaliadas por duas comissões julgadoras. As inscrições serão realizadas por meio do Mapa Cultural de Pernambuco.



