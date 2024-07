Oficina gratuita iluminação cênica e dança para mulheres abre inscrições

A- A+

A oficina gratuita oficina “Corpoluz Germinar para Florestar - Ramificando Narrativas como Dramaturgia Cênica Coletiva” está com inscrições abertas. O curso será ministrado de 12 de agosto a 18 de setembro, no Espaço Cênicas, no Bairro do Recife.

Promovida pela iluminadora cênica e artista da dança Natalie Revorêdo, a formação oferece 30 vagas para coreógrafas, bailarinas e atrizes. As inscrições podem ser realizadas através de link na bio do Instagram @natalierevoredo. O projeto tem incentivo do Funcultura.



A oficina será conduzida por cinco artistas da dança, do canto e da performance. Elas trabalharão, cada uma, um dia com o grupo selecionado, partilhando suas vivências e seus processos investigativos para a criação de obras cênicas.

Como resultado da oficina, um experimento cênico de dança será apresentado no Teatro Marco Camarotti, no Sesc de Santo Amaro, nos dias 28 e 29 de setembro, com ingressos por R$ 10 (inteira), ou absorventes, a serem doados para uma instituição que atende mulheres em situação de violência.

Veja também

CELEBRIDADES Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aparecem em festa após rumores de separação