A- A+

Exposição Mostra aborda direitos de meninas e mulheres, no Museu da Abolição; saiba mais Exposição "Expressão da Liberdade" será aberta no 1º andar do Museu , às 14h desta terça-feira (30), de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábados, das 13h às 17

Leia também

• Recife recebe exposição gratuita de arte sobre câncer feminino e autocuidado

• Exposição no FIG com helicópteros e cães farejadores celebra aniversário de 96 anos da PRF

• Exposição excessiva a telas aumenta riscos oculares

Na próxima terça-feira (30), Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o Museu da Abolição recebe, a partir das 14h, a mostra Expressão da Liberdade, que fica em cartaz até o dia 30 de agosto. O acesso à exposição é gratuito e segue até o dia 30 de agosto, de segunda a sexta, das 9h às 17h, e sábados, das 13h às 17h.



Promovida pelo Freedom Fund, em parceria com a Casa Menina Mulher, o Centro das Mulheres do Cabo, o Coletivo Mulher Vida e o Instituto Aliança, a exposição ecoa as vozes de 66 jovens artistas do Recife e Região Metropolitana contra ameaças de exploração sexual comercial e outras formas de violência.



Confira algumas obras:

O grito artístico em defesa da garantia de direitos de meninas e mulheres reúne 20 telas produzidas coletivamente por jovens em situação de vulnerabilidade social participantes do programa Com.Direitos. A inauguração da mostra ocorre de forma simultânea no Recife e na Estação London Bridge do metrô de Londres. Haverá, ainda, um intercâmbio com iniciativa semelhante desenvolvida em Bangladesh.

"Por meio da arte, queremos chamar a atenção para graves violações que ainda persistem em nossa sociedade e são invisibilizadas, não só no Brasil, mas no mundo. A situação de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes têm muito em comum seja na periferia do Recife, seja em locais que enfrentam as mesmas desigualdades socioeconômicas, como as cidades de Bangladesh", ressalta a assessora de Programas do Freedom Fund e coordenadora da exposição, Cecília Cuentro.

Na abertura da mostra no Museu da Abolição também será possível assistir a uma exibição das telas produzidas pelas meninas do país asiático. "Conectar essas duas geografias e esses dois projetos, dando visibilidade a eles também na Inglaterra, é nossa forma de esperançar coletivamente", acrescenta Cecília.



Cada obra é uma expressão de resiliência e afirmação de identidade, que transforma vivências em arte, ressignificando violências e reivindicando a liberdade em suas mais diversas expressões.



As organizações envolvidas com a iniciativa tiveram autonomia para conduzir o processo criativo de acordo com a sua metodologia. Na Casa Menina Mulher, por exemplo, o trabalho foi desenvolvido em três etapas.

“Primeiro, lemos o livro O que é a liberdade?, de Renato Bueno, seguido por uma escrita criativa, em que cada uma escreveu o que é liberdade para elas, culminando na produção coletiva das telas. As ideias surgiram delas, tornando o processo muito potente e transformador”, descreve a arteterapeuta Leila Palmeira.

O método permitiu que as jovens abordassem temas como abuso, empoderamento feminino, emoções e cultura popular, resultando em obras que refletem suas lutas e esperanças. “

As pessoas que visitarem a mostra também serão convidadas a compartilhar suas reflexões, colando post its no painel interativo "O que é liberdade para você?".



"O projeto proporciona uma formação de quatro meses, focada no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, planejamento de vida e preparação para o mercado de trabalho. Nosso objetivo é oferecer a essas jovens a oportunidade de um futuro mais promissor, retirando-as de situações de risco e violação de direitos e fortalecendo-as para que possam ter uma vida segura e digna", explica Akueline Padilha, coordenadora local do projeto.

SOBRE O COM.DIREITOS

O Programa Com.Direitos apoia nove organizações que atuam na linha de frente no combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. São elas: Instituto Aliança, Coletivo Mulher Vida, Casa Menina Mulher, Grupo ruas e praças, Grupo Adolescer, Unicap, Childhood, Fundação Roberto Marinho e Centro das Mulheres do Cabo. Através de ações de prevenção, atendimentos, desenvolvimento de pesquisas e incidência política, as organizações vêm construindo modelos escaláveis e centrados nas sobreviventes e adolescentes em risco, como forma de garantir direitos, e construir projetos de vida sustentáveis e de bem-viver para elas e suas famílias.

SOBRE O FREEDOM FUND

O Freedom Fund é uma organização internacional dedicada a combater todas as formas de escravidão moderna. Através de parcerias com entidades locais, o fundo apoia iniciativas que resgatam e reabilitam vítimas, além de prevenir novas ocorrências de tráfico de pessoas.

SERVIÇO

O quê: Exposição Expressão de Liberdade - 20 telas pintadas coletivamente por 66 jovens artistas da RMR participantes do programa Com.Direitos

Onde: 1º andar do Museu da Abolição - Rua Benfica 1150 - Madalena

Quando: de 30 de julho a 30 de agosto, com visitação gratuita

Horário: 14h às 20h na abertura; 9h às 17h de segunda a sexta; e 13h às 17h nos sábados

Veja também

CELEBRIDADES Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aparecem em festa após rumores de separação