Recife recebe exposição gratuita de arte sobre câncer feminino e autocuidado

Unindo arte e conscientização sobre o câncer feminino será realizada, no Recife, uma exposição gratuita, que tem por objetivo compartilhar informações para a prevenção dos tumores. Será promovida pela farmacêutica MSD Brasil, de 2 a 15 de agosto, no Shopping RioMar.

Chamada de "#SouObraDeArte", a exposição de arte que incentiva o autocuidado, autoestima, resiliência e a força feminina na luta contra o câncer. As peças foram feitas por artistas que passaram pelo processo de tratamento de tumores e expressaram essa jornada em forma de arte, seja na pintura, escultura ou costura.

Peça da Exposição #SouObraDeArte/ Foto: Ana Carolina

A ação conta ainda com profissionais da saúde e visa reforçar a importância do autoconhecimento do corpo e de manter os exames atualizados. Objetos educativos estarão disponíveis, como uma mama artificial, que imita o tecido humano, para que as mulheres possam aprender a fazer o autoexame corretamente, identificando os nódulos na peça.



Na exposição #SouObraDeArte localizada na Praça de Eventos 2, Piso L1, os visitantes terão a oportunidade de apreciar criações de artistas talentosas, como da recifense Jade Matos, além da Karina Koslowski, Iracy Campos, Aline Fraga, Mariana San Martin, Maísa Lima, entre outras.

Além das peças de arte, o espaço também contará com totens que fornecerão informações sobre prevenção, sintomas e tratamentos relacionados à doenças oncológicas que acometem o universo feminino. Profissionais de saúde estarão à disposição durante todos os dias da exposição para responder a perguntas e oferecer orientações personalizadas aos visitantes.

“Nosso principal objetivo é levar à população conhecimento,por obras tão poderosas de artistas que trouxeram peças exclusivas para a exibição. O paciente está sempre no centro das nossas decisões e desejamos que, ao proporcionar uma intervenção urbana como essa, possamos proporcionar o aumento do diagnóstico precoce”, afirma Sandra Monteiro, diretora de Oncologia, Hematologia e Transplante da MSD.

A ação da farmacêutica MSD Brasil foi desenvolvida pela agência Greenew Publicidade, full service, com especialização em indústria farmacêutica e campanhas de desease awareness.

SERVIÇO

Exposição "#SouObraDeArte"

Data: 02 a 15 de agosto de 2024;

Local: Shopping RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife - PE);

Horário: De segunda a sábado (das 09h às 22h), domingos e feriados (das 12h às 21h);

Ingressos: Evento gratuito;

Site: www.msd.com.br/

Instagram: @msdnobrasil

