GARANHUNS Exposição no FIG com helicópteros e cães farejadores celebra aniversário de 96 anos da PRF Viaturas e motocicletas também fazem parte do evento, que acontece durante o festival

Começa nesta quarta-feira (24) uma exposição em alusão aos 96 anos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), no Agreste de Pernambuco.

A exposição, que terá helicópteros, cães farejadores, viaturas e motocicletas, segue até o próximo sábado (27).

O público pode participar entre 13h e 17h30 das atividades da exposição.

A mostra será realizada no Parque Euclides Dourado e é uma oportunidade de conhecer mais sobre a história e a atuação do órgão nas rodovias federais.

"A exposição irá contar com o helicóptero da PRF, que auxilia no resgate aeromédico e nas atividades de policiamento, viaturas quatro rodas e motocicletas utilizadas em escolta. O público também vai poder conferir de perto apresentações com cães farejadores e conhecer uma K9 adestrada pelo policial pioneiro na atividade de faro no país", disse a PRF.

O evento também terá a exposição de viaturas históricas, apresentadas por policiais rodoviários federais aposentados, e que também estarão no evento para contar um pouco mais de suas atividades na PRF.

A exposição ainda acontece em paralelo à Operação Festival de Inverno, desencadeada pela PRF para reforçar a segurança e a fiscalização no Agreste do Estado.

