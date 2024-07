FIG 2024: Festival de Inverno de Garanhuns começa nesta quinta (11)

A- A+

Começa nesta quinta (11) o 32º FIG - Festival de Inverno de Garanhuns, que anualmente movimenta o Agreste pernambucano com uma gigantesca programação artística, totalmente gratuita. Até 28 de julho, mais de 20 polos na cidade – distribuídos em praças, parques, teatros, na catedral e vias públicas– receberão artistas locais e nacionais, com atuação nas mais diversas linguagens: música, teatro, cinema, fotografia, dança, cultura popular, circo, gastronomia, entre outros.

Neste ano, o FIG é realizado pela Prefeitura de Garanhuns, com patrocínios do Governo de Pernambuco, por meio da Empetur, e do Ministério do Turismo. E os homenageados desta edição são o cantor e compositor Reginaldo Rossi (1944-2013) e o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (1965-2014).



Confira AQUI a programação completa do FIG.

Novidades

Em busca de imprimir sua marca ao evento, a Prefeitura de Garanhuns está trazendo algumas novidades nesta edição do FIG. Uma delas foi a divulgação da programação completa do festival no mês passado, com cerca de 30 dias de antecedência, algo inédito na história do FIG.

Neste ano, as ações de Literatura acontecem – de 19 a 27 de julho – em novo local: no Parque Luiz Carlos de Oliveira, que foi inaugurado na cidade em dezembro do ano passado e receberá o “Espaço da Palavra”, antes chamado de “Praça da Palavra”, pois ficava na praça da fonte luminosa.

Também muda de endereço a Casa Galeria Galpão, que abriga exposições fotográficas, artes visuais e ações de gastronomia. O polo agora ficará instalado na Escola Municipal Padre Agobar Valença, na Av. Caruaru.

Outros polos

A programação de Música do FIG seguirá em seus principais e já conhecidos polos: Palco Mestre Dominguinhos, o principal do evento; Palco Instrumental Paulo Rafael, no Parque Ruber van der Linden (o tradicionalmente conhecido “Pau Pombo”); Palco Estação, no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti, com apresentações intimistas; e o “dupla jornada” Palco Pop / Palco Forró Zé da Macuca, na rua Maria Ramos (próximo ao Terminal Rodoviário).

A Catedral de Santo Antônio receberá o XVII Virtuosi na Serra, com programação voltada para a música erudita. Já os mestres e mestras das tradições populares marcarão presença no Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna.

As atividades formativas em linguagens artístico-culturais como música, audiovisual, fotografia, gastronomia, acontecerão na Casa dos Saberes, que fica na Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga).

Abertura

Neste fim de semana, toda a programação do FIG se concentra no Palco Mestre Dominguinhos, o principal do Festival. Quem abrirá esta primeira noite de FIG, às 20h, é o cantor Otto, que traz seu show cantando Reginaldo Rossi, um dos homenageados do Festival.

Outra prata da casa, Almério vem na sequência, às 21h. Encerrando a noite, duas das mais importantes bandas brasileiras quando se trata de voz: Roupa Nova (RJ), com sua enxurrada de hits, e os mineiros do 14 BIS.

Amanhã (12) será a noite romântica do FIG, que terá shows de Carlos e Fábio (20h), Adilson Ramos (21h), o forró e cantoria de Maciel Melo (22h20), Joanna (23h40) e José Augusto (1h30).

Outras informações sobre o 32º FIG estão disponíveis no site oficial www.fig.com.br e no instagram @figgaranhunsoficial.

