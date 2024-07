A- A+

Festival de Inverno de Garanhuns FIG 2024: confira a programação desta quinta-feira (11), abertura da festa Apesar de contar com 21 polos, a abertura do FIG 2024 acontece no Palco Mestre Dominguinhos, principal polo da festa, que segue até 28 de julho

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) de 2024 começa nesta quinta-feira (11) e o público vai contar com uma programação diversa.

Apesar de contar com 21 polos, a abertura do FIG 2024 acontece no Palco Mestre Dominguinhos, principal polo da festa, que segue até 28 de julho.

Pela primeira vez, o festival será realizado unicamente pela prefeitura de Garanhuns. O FIG 2024 terá investimento total de aproximadamente R$ 19 milhões, com recursos do município, repasses do Governo de Pernambuco (R$ 3 milhões) e do Governo Federal, via Ministério do Turismo (R$ 1 milhão), e emendas parlamentares.

Atrações da abertura

Nesta quinta-feira, a abertura da festa fica por conta do cantor Otto, que vai performar sucessos do grande Reginaldo Rossi. O Rei do Brega é um dos homenageados do FIG 2024. Falecido em 2014, o artista faria 80 anos neste ano.

Após Otto, Almério vai subir ao palco, seguido pela banda 14 Bis. O encerramento fica por conta de Roupa Nova, um dos principais grupos musicais da Música Popular Brasileira (MPB).

Reginaldo Rossi, homenageado do FIG 2024. - Foto: Isabella Valle/Fundarpe

Confira, abaixo, a programação do FIG 2024 nesta quinta-feira (11).

Palco Mestre Dominguinhos

Otto – Canta Reginaldo Rossi

Almério

14 Bis

Roupa Nova

Veja também

Mali Junta militar do Mali volta a autorizar atividades de partidos políticos