A- A+

TEATRO INFANTIL Festival de Teatro Infantil é uma opção para férias Festival de Teatro Infantil começa neste sábado e vai até o fim do mês com 15 espetáculos

Com o tema "Magia e Encantamento" a abertura da 20ª edição do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) vai apresentar 15 espetáculos no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife, e o Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, neste fim de semana. De sábado (6) até o domingo (28), serão apresentadas 15 montagens teatrais criadas exclusivamente para acriançada, entre obras clássicas e textos de novos autores, na interpretação de companhias de Olinda, Recife, Paulista, Moreno e Caruaru.

Como acontece todos os anos, a equipe de curadores é formada por Marcondes Lima, Ruy Aguiar e Williams Sant’Anna, definiram como tema para nortear a seleção dos espetáculos "Magia e Encantamento".

“No mundo do imediatismo e das telas, a nossa meta é promover um espaço que congregue famílias e ajude a transportar crianças e adultos para um mundo de sonho: o teatro. O resultado é uma programação cultural para todas as idades, recheada de aventuras, contos de fadas, tecnologias e expressões artísticas, como mágica, palhaçaria, música, dança, teatro de formas animadas e o teatro propriamente dito”, afirma Ruy Aguiar.



Serão ao todo 18 sessões, às 16h ou 16h30, com ingressos que variam entre R$ 30 e R$ 80 à venda no site do Festival https://www.teatroparacrianca.com.br. Lá também estão acessíveis todas as informações sobre os espetáculos: sinopses, horários e a programação completa.

Brincando no Escuro /Foto: Adriana Gomes

Os espetáculos de abertura são: Brincando no Escuro, da Maktub Teatro e Outras Invencionices, de Caruaru, a ser apresentado no sábado, dia 6, às 16h30, no Teatro de Santa Isabel. O texto de Carlos Antonholi foi dirigido pela premiada atriz caruaruense Maria Alves, a homenageada do Festival.

No domingo, 7, também no Santa Isabel, às 16h30, o Coletivo de Artistas, do Recife, apresenta Hélio, o balão que não consegue voar, de Cleyton Cabral. Uma produção recém lançada, que estreou este ano no Palco Giratório.

O clássico Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado, com a Cênicas Cia. de Repertório, do Recife, completa a programação do fim de semana com duas apresentações, sábado (6) e domingo (7), às 16h30, no Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. A programação se estende ainda para os palcos dos teatros do Teatro do Parque, na Boa Vista e Teatro Barreto Júnior, no Pina.



O 20º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco é uma realização da Métron Produções, de Edivane Bactista e Ruy Aguiar, com a parceria dos grupos teatrais e artistas de Pernambuco, e conta com o apoio cultural da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife.

Veja também

MODA CALÇADOS 12ª Feira Moda Nordeste reúne expositores de calçados de todo o Brasil em Caruaru