MÚSICA FIG 2024: Cantor Éberson Ávila retorna à sua terra natal, Garanhuns, para lançar novo show Com mais de 30 anos de carreira, o artista celebra a música popular brasileira e pernambucana no espetáculo "A Simplicidade"

Após 12 anos, o cantor, compositor e músico pernambucano Éberson Ávila volta à sua terra natal, Garanhuns, para uma ocasião especial: neste sábado (20), ele se apresenta no 32º FIG, às 20h, no Palco Mestre Dominguinhos, principal polo do Festival.

A apresentação também marca um momento especial de sua trajetória: o lançamento do seu novo show, “A Simplicidade”, nome também do single que o artista lançou no último dia 10 de julho, nas plataformas de streaming.

No show “A Simplidade”, que lançará no FIG, Éberson apresenta repertório autoral e também releituras de clássicos da música popular brasileira, sendo, em especial, uma celebração da cultura pernambucana.



"Celebrar", "Nós Dois", canções de Éberson, estarão no repertório, que, entre outras canções, também inclui clássicos como "De Volta para o Aconchego" (Dominguinhos e Nando Cordel) e "A Raposa e as Uvas" (Reginaldo Rossi).

Com mais de 30 anos de carreira, Éberson Ávila reside atualmente no Rio de Janeiro (RJ). Nesta emocionante volta a Garanhuns, ele apresentará “A Simplicidade” como uma jornada de celebração dos pequenos momentos e da beleza da vida comum, cotidiana.



Mais do que uma música ou um show, “A Simplicidade” é uma filosofia de vida que Éberson busca transmitir através de suas canções.



SERVIÇO

Éberson Ávila lança o show "A Simplicidade"

Quando: Sábado (20), 20h

Onde: 32º Festival de Inverno de Garanhuns - FIG / Palco Mestre Dominguinhos

Acesso gratuito



