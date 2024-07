A- A+

GARANHUNS FIG 2024: confira as atrações do segundo 'finde' do Festival de Inverno de Garanhuns Além do Palco Mestre Dominguinhos, o Palco Estação e o Palco Pop Zé da Macuca são destaques deste fim de semana

O 32º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) começou na última quinta-feira (11) e segue para o seu segundo final de semana com atrações nacionais e regionais em mais de um palco. O evento recebe no principal polo, o Palco Mestre Dominguinhos, artistas como Maria Gadú, Pitty e Péricles.



Ao longo do festival, várias atividades gratuitas são distribuídas no Palco Estação, Palco Pop Zé da Macuca, Palco Forró Zé da Macuca, entre outros polos de Garanhuns.



Com destaque para a programação musical, este final de semana conta ainda com apresentações de Ana Carolina, Paulo Ricardo, Samuel Rosa e Fundo de Quintal.



O FIG 2024 também reúne grupos de percussão no Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna, como o Mestre Galo Preto e o Cavalo Marinho Boi Pintado, ambos são Patrimônio Vivo de Pernambuco. Os pernambucanos não ficarão de fora: Mirelly Araújo, Caíke Souza e Romero Ferro com o seu álbum ''Frevália''

32º Festival de Inverno de Garanhuns

Polo Mestre Dominguinhos

Sexta-feira, 19, a partir das 20h

Mirelly Araújo

Kell Smith

Maria Gadú

Ana Carolina

Sábado, 20, a partir das 20h

Éberson Ávila

Paulo Ricardo

Samuel Rosa

Pitty

Domingo, 21, a partir das 20h

Amor Eterno

Art Popular

Fundo de Quintal

Péricles

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

Sexta-feira, 19, a partir das 18h



Lirinha

Sábado, 20, a partir das 18h

Caíke Souza

Domingo, 21, a partir das 18h

Lukete - ''A Rima Me Deu Rumo'' Part. Juzé

Palco Pop Zé da Macuca

Sábado, 20, a partir das 18h

Tatupeba

N’Zambi - Nosso Sotaque

Erica Natuza - Um Tributo a Bob Marley

Domingo, 21, a partir das 17h30

Na Reserva do Rock

Barbarize

Romero Ferro - Frevália

Palco Forró Zé da Macuca

Sábado, 20, a partir das 22h20

Valléria Santos

Laís Senna

Bia Marinho

Domingo, 21, a partir das 22h

Sarah Leandro e o Forró de Bodocó

Cristina Amaral

Madu

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

Sábado, 20, a partir de 12h



Cavalo Marinho Boi Pintado

Maracatu Baque Mulher

Caboclinho Canidé de Goiana

Batalhão 07

Ciranda da Rosa Vermelha do Recife

Domingo, 21, a partir de 12h

Projeto Batuque Eternos Rufar de Tambor

Mestre Galo Preto

Maracatu Estrela Brilhante de Nazaré da Mata

Mestre Bi e Ciranda Bela Rosa

Pastoril Luz do Amanhecer

17º Virtuosi na Serra

Na Capela do Seminário São José - Av. Rui Barbosa, 200, Heliópolis

Sexta-feira, 19, a partir das 19h30

Orquestra Jovem de Pernambuco

Clóvis Pereira Filho, violino

Nilson Galvão, regente

Sábado, 20, a partir das 18h30

Ensemble Vocal Cantamus

Collegium Musicum do Recife

Gilson Celerino, regente

Domingo, 21, a partir das 18h30

Contracantos

Flávio Medeiros, regente

Cortejo (Saída do Parque Euclides Dourado em direção ao Palco de Cultura Popular)

Sábado, 20, a partir das 15h

Orquestra Frevo Art

Bloco das Flores

Domingo, 21, a partir das 15h



Batuque Delas

Maracambuco

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael (Parque Ruber van der Linden / Pau Pombo)

Sábado, 20, a partir das 17h

Nino Alves

Ivison Trio

Luciano Magno

Domingo, 21, a partir das 17h

Nosso Jazz

Mongiovi Trio

Augusto Silva

