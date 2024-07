Curso gratuito ensina realizadores do audiovisual pernambucano a elaborarem projetos

A- A+

O curso gratuito “Simbora: Elaborar Projetos”, voltado para realizadores do audiovisual pernambucano, está com inscrições abertas. Com aulas online, a capacitação envolve quatro turmas, divididas nas quatro macrorregiões do Estado, com quatro encontros em cada uma delas.



A proposta do curso é de ensinar a fazer projetos estruturados e, assim, criar condições de financiamento e execução de filmes, séries e documentários. Quem conduz a formação é Eliz Galvão, produtora, consultora e empreendedora cultural com mais de 15 anos de experiência na área e que já formou mais de 80 turmas.

O curso integra o projeto “Viabilizando sonhos culturais: Profissionais do audiovisual” e é financiado pela Lei Paulo Gustavo. No comando da Liga Criativa, Eliz já atendeu cerca de 5 mil pessoas em todo o Brasil e idealizou, produziu ou participou de aproximadamente 120 projetos culturais.

Para realizar a inscrição em uma das turmas, é preciso preencher o formulário disponível no perfil no Instagram da Liga Criativa. São 40 vagas por grupo, com prioridade para pessoas autodeclaradas negras ou indígenas, mulheres e moradores de bairros periféricos.

As inscrições para alunos do Agreste e do Sertão já começaram e, no dia 24, terá início para os que moram na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife. Haverá intérprete de Libras na turma da Zona da Mata, que também poderá receber como alunos pessoas surdas de outras macrorregiões.

Serviço:

Curso online gratuito “Simbora: Elaborar Projetos”

Turmas 1 (Agreste) e 2 (Sertão): 23, 25, 30 de julho e 01 de agosto (terças e quintas)

Turmas 3 (Zona da Mata) e 4 (RMR): 06, 07, 13 e 14 de agosto (terças e quartas)

Horário: 14h às 16h30 (Agreste e RMR) e 19h às 21h30 (Sertão e Zona da Mata)

Inscrições pelo Instagram



