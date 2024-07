A- A+

Empreendorismo Governo de Pernambuco oferece cursos de formação gratuitos em sete municípios do Estado A primeira formação começa nesta terça-feira (16), em Arcoverde

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE), oferece cursos de formação empreendedora gratuitos. Iniciativa faz parte da ampliação do Qualifica PE e tem mais de 2 mil vagas disponíveis em sete cidades do Estado neste mês de julho. As inscrições são pelo site.

As primeiras turmas começam nesta terça-feira (16), em Arcoverde.Na sequência virão Petrolândia, Paudalho, Vitória de Santo Antão, Ouricuri, Feira Nova e Petrolina. As oficinas e palestras são gratuitas, presenciais e em parceria com Sebrae-PE.

O público alvo são jovens e mulheres a partir dos 16 anos, no entanto, isso não exclui que qualquer pessoa se inscreva para aperfeiçoar sua formação. Cada município receberá uma trilha com oito qualificações e formação terá duração de duas a quatro horas, totalizando mais de 20 horas/aula na trilha completa.

Porém, os interessados podem escolher entre seguir as oficinas e palestras de forma isolada ou a trilha completa, que lhe dará uma formação mais consolidada em seu sonho de empreender ou ampliar o seu negócio.

O secretário executivo de Micro e Pequena Empresa e Fomento ao Empreendedorismo da Sedepe, Frederico Ferreira, comemora o braço do programa.

“Estamos muito felizes em começar mais esse braço do programa Qualifica Pernambuco, agora, voltado para o empreendedorismo. Montamos uma trilha onde as pessoas podem fazer uma qualificação em gestão com foco em finanças, redes sociais, vendas, entre outras oficinas. Isso vai ajudá-los a abrir os horizontes, ampliar o leque de atuação e focar em resultados melhores para quem já empreende ou sonha em abrir o seu próprio negócio”, avaliou Frederico.

CONFIRA AS CIDADES, DATAS E LOCAIS DAS OFICINAS EM JULHO

Arcoverde

Datas: 17, 30 e 31/07

Local : Sesc Arcoverde

Petrolândia

Datas: 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/07

Local: Casa da Juventude

Vitória de Santo Antão

Datas: 22, 24, 29, 31/07

Local: Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura

Paudalho

Datas: 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31/07

Local: Casa da Juventude

Ouricuri

Datas: 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31/07

Local: IX Geres

Feira Nova

Data: 29/07

Local: Casa da Juventude

Petrolina

Data: 30 e 31/07

Local: Sebrae Petrolina

