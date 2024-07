A- A+

Comércio Centro do Recife: comércio aberto nos feriados Lojistas do Bairro de São José irão abrir as portas nos sete feriados previstos até o final do ano

Os lojistas do bairro de São José lançam campanha para a abertura do comércio local nos feriados. A decisão foi acordada em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) junto ao sindicato dos trabalhadores.

A decisão também conta com o apoio da Prefeitura do Recife para garantir a infraestrutura e da Polícia Militar de Pernambuco para reforçar a segurança dos clientes e trabalhadores do setor.

Além das comemorações da Festa da Padroeira do Recife, Nossa Senhora do Carmo, o centro da cidade vai receber, no feriado desta terça-feira (16), mais uma edição do projeto Viva o Centro, de iniciativa da Prefeitura do Recife.

Com os festejos, um grupo de lojistas do Bairro de São José se mobilizou e vai começar a abrir seus estabelecimentos já no feriado. Ao todo, são sete datas previstas até o final do ano.

A intenção é incrementar os negócios do setor e proporcionar mais comodidade ao consumidor, que poderá fazer suas compras com tranquilidade. Tanto pessoas físicas quanto empresas de outras cidades, que se abastecem com insumos e artigos para a produção de itens.

De acordo com o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro, a iniciativa partiu dos próprios lojistas, que se reuniram e definiram movimentar o segmento.

“Outros lojistas do Centro que também desejarem podem aderir à abertura nos feriados”, adiantou Paulo.

