RELIGIÃO Festa do Carmo 2024: veja programação desta terça-feira (16), dia da padroeira do Recife Último dia da Festa de Nossa Senhora do Carmo conta com procissão, missas e atrações musicais

Após 10 dias de festa, a 328ª Festa do Carmo encerra os festejos de adoração à padroeira do Recife nesta terça-feira (16), Dia de Nossa Senhora do Carmo.

A celebração, que começa na Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, vai contar com diversas missas ao longo do dia. Além disso, também está marcado a tão aguardada procissão pelas ruas do Centro da Cidade.

No cortejo, milhares de fiéis vão tomar as ruas para adorar e, mais uma vez, cair nas bênçãos da padroeira da Capital pernambucana.

Uma das pessoas que vai estar presente na procissão é Darly Lima, braillista de 56 anos. Devota da Santa, ela vive uma relação muito próxima com a religião e esteve presente em diversos dias da Festa de Nossa Senhora do Carmo, que começou em 6 de julho.

"É sempre uma benção celebrar Nossa Senhora do Carmo, que é nossa mãe e padroeira. Só tenho a agradecer a Nossa Senhora do Carmo pelas bênçãos e pelo 'sim' dela, que é o mais importante. Amanhã é o grande dia para celebrar o dia da nossa mãe, representante da nossa cidade, e por tudo que ela já nos fez e proporcionou de bom, então com certeza vou vir", disse a fiel.

Darly Lima, fiel que compareceu à Festa do Carmo | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Procissão e programação

A procissão começa já às 16h30, com concentração na Basílica do Carmo. De lá, os fiéis partem pelas seguintes vias do Recife: avenida Nossa Senhora do Carmo, avenida Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, rua do Sol, avenida Guararapes e avenida Dantas Barreto.

Mais cedo, vale ressaltar, muitas liturgias estão marcadas, com início já às 4h e finalização às 15h, para que o público possa se preparar para a procissão.

A Missa Solene deve começar às 10h, na Basílica do Carmo, e será presidida por dom Antônio Muniz Fernandes, Arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

Mais tarde, após a procissão, o palco montado em frente à Basílica do Carmo vai receber atrações musicais. Os shows começam às 19h30, com abertura do Padre Damião Silva. Depois, às 21h, Flávio Pio encerra a celebração.

Celebração pelo Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife | Foto: Artur Mota/Folha de Pernambuco

Esquema de trânsito

Também foi montado um esquema especial de trânsito para o último dia da celebração. Os fiéis que saírem em procissão na Festa do Carmo 2024 vão ser auxiliados por agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A autarquia, inclusive, vai montar bloqueios nas vias pelas quais a procissão vai passar de forma itinerantes. Com isso, os desvios serão feitos e desfeitos com a passagem do público.

O mesmo vale para a carreata que vai sair da Basílica do Carmo por volta das 19h. O veículo vai seguir pelas seguintes vias: rua Marquês do Herval, rua Floriano Peixoto, Praça Visconde de Mauá, Ponte Velha, rua da Aurora e avenida Cruz Cabugá, através da qual o cortejo vai dirigir ao município de Olinda.

Celebração de missas da Festa do Carmo 2024 | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação da Festa do Carmo 2024 desta terça-feira (16).



Solenidade de Nossa Senhora do Carmo - Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 4h30, 5h30h, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 10h e 12h.

10h – Missa solene na Basílica.

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, Arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió-AL

16h- Missa solene campal

Presidência: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo a Jubileu.



16h30 – Procissão pelas ruas do Centro do Recife

Concentração: Basílica do Carmo, bairro de Santo Antônio, Centro da cidade



19h - Cortejo rumo a Olinda

Concentração: Basílica do Carmo, bairro de Santo Antônio, Centro da cidade

Programação cultural

19h30 - Padre Damião Silva

21h - Flávio Pio.

