RELIGIÃO Festa do Carmo 2024: fiéis comparecem em peso ao penúltimo dia da celebração da padroeira do Recife O dia fica marcado como a última celebração antes da grande procissão desta terça-feira (16), Dia de Nossa Senhora do Carmo

As comemorações da 328ª Festa do Carmo estão chegando ao fim. Nesta segunda-feira (15), penúltimo dia de festejos, uma multidão compareceu à Basílica no Carmo, no bairro de Santo Antônio, para adorar e, mais uma vez, cair nas bênçãos da padroeira da capital pernambucana.

O dia fica, claro, marcado como a última celebração antes da grande procissão desta terça-feira (16), Dia de Nossa Senhora do Carmo. No cortejo, milhares de fiéis vão tomar as ruas do Centro do Recife em adoração à Santa.

Uma das pessoas que foi em busca de uma conexão mais próxima com a padroeira do Recife nesta segunda foi a dona de casa Risolene Lino, 70 anos. Ela mora em Paulista, município do Grande Recife, mas fez o deslocamento para poder conferir as missas.

"Tô gostando muito das missas. A minha ligação com Nossa Senhora do Carmo é muito forte. Para mim, ela é uma mãe muito poderosa. Quando a gente crê, alcançamos as graças que a gente procura e pede. Esse momento é muito importante para mim", contou.

Risolene Lino, fiel que compareceu à Festa do Carmo. - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Outra fiel que veio à Basílica foi Darly Lima, braillista de 56 anos. Além da festa, ela também vai marcar presença na procissão nesta terça.

"É sempre uma benção celebrar Nossa Senhora do Carmo, que é nossa mãe e padroeira. Só tenho a agradecer a Nossa Senhora do Carmo pelas bênçãos e pelo 'sim' dela, que é o mais importante. Amanhã é o grande dia para celebrar o dia da nossa mãe, representante da nossa cidade, e por tudo que ela já nos fez e proporcionou de bom, então com certeza vou vir", disse a fiél.

Darly Lima, fiel que compareceu à Festa do Carmo. - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Programação

Essa segunda vai ter, ainda, mais celebrações com missas até o fim da tarde. À noite, como nos outros dias de novenário da festa que começou em 6 de julho, o público vai poder conferir atrações musicais no palco montado na Basílica do Carmo.

Confira, abaixo, a programação completa dos últimos dias da Festa de Nossa Senhora do Carmo.

Segunda-feira (15) - Véspera solene

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30.



15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Filipe de Freitas Araújo, Reitor do Santuário da Mãe Rainha de Olinda.



18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo. Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.



Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo ao Jubileu.



Reflexão: Ir. Maria Sineide Almeida Angelo, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus.



Convidados: Consagrados e Consagradas ao Escapulário de Nossa Senhora do Carmo.



Programação cultural

Segunda (15) - 19h30 - Padre João Carlos

