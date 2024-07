A- A+

Feriado Recife: confira o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora do Carmo Feriado de Nossa Senhora do Carmo altera funcionamento de serviços na capital pernambucana

O Recife celebra, nesta terça-feira (16), o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana.



A data é feriado municipal e, portanto, altera o funcionamento do comércio, shoppings, bancos e serviços públicos na cidade.



A Prefeitura do Recife decretou ponto facultativo nesta segunda-feira (15), véspera do feriado, nas repartições municipais da administração direta e indireta da capital pernambucana.

Como a celebração é municipal, os estabelecimentos situados nas demais cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), como os shoppings centers, continuam funcionando normalmente.



A Folha de Pernambuco listou abaixo como ficam os horários dos principais estabelecimentos comerciais e serviços.

Comércio do Recife

As lojas vão abrir as portas nesta terça-feira (16). A decisão foi acordada em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e também com o Sindilojas Recife e Sindicato dos Comerciários.

Conforme o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro, a iniciativa partiu dos próprios lojistas, que se reuniram e definiram movimentar o segmento, também nos feriados.



A decisão também conta com o apoio da Prefeitura do Recife, para garantir a infraestrutura, e da Polícia Militar de Pernambuco, para reforçar a segurança, tanto dos clientes, quanto dos trabalhadores do setor.

Shoppings

- RioMar Shopping - Pina: O RioMar Recife funcionará no horário especial das 12h às 21h.

- Shopping Recife - Boa Viagem: O Shopping Recife funcionará das 12h às 21h, com todas as operações, mas as agências bancárias não terão expediente.

- Shopping ETC - Aflitos: As Lojas, quiosques e praça de alimentação estarão em funcionamento das 12h às 18h. O cinema tem programação própria.

- Shopping Boa Vista - Boa Vista: Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 11h às 19h. Game Station e Kinoplex funcionarão conforme programação normal.

- Plaza Shopping - Casa Forte: O Plaza Shopping funciona em horário especial. Todas as lojas abrem das 12h às 21h. O UCI Kinoplex Plaza funciona conforme o horário da sua programação.

- Shopping Tacaruna - Santo Amaro: O Shopping Tacaruna funcionará das 12h às 21h.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público nesta terça-feira (16), já que a data é feriado municipal.

Serviço público no Recife

EDIFÍCIO SEDE - O edifício-sede da PCR estará fechado nesta segunda-feira (15), ponto facultativo e na terça-feira, feriado de Nossa Senhora do Carmo. As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na quarta, 17 de julho.

SAÚDE - Os serviços de urgência e emergência permanecem funcionando 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).

A vacinação de influenza, Covid-19 e atualização de calendário vacinal terá os seguintes horários segunda-feira (15): nos shoppings Tacaruna (Santo Amaro) e Boa Vista (Boa Vista), das 9h às 17h; Riomar (Pina) e Recife (Boa Viagem), das 9h às 19h.



Já na terça-feira (16): Shopping Tacaruna, das 12h às 17h; Shopping Boa Vista, das 11h às 17h; Shopping Riomar, das 12h às 19h; e Shopping Recife, das 12h às 19h.

CULTURA - O Parque das Esculturas terá entrada gratuita durante o feriado (16). O Paço do Frevo, no bairro do Recife, também estará aberto e gratuito na terça-feira e a sessão do Cineteatro do Parque, no Teatro do Parque, na Boa Vista, exibirá o filme "Grande Sertão", às 19h.



RECENTRO - A Prefeitura do Recife vai realizar no feriado de Nossa Senhora do Carmo, a edição de julho do Viva o Centro, com o tema Férias.



O evento ocorre na Praça Dom Vital, no bairro de São José, das 9h às 15h, e levará, gratuitamente, serviços de saúde, lazer, cultura e esportes.



ESPORTES - As 28 unidades da Academia Recife estarão fechadas somente nesta terça (16). O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) fica com atividades suspensas na segunda (15) e terça (16).



MERCADOS E FEIRAS - As feiras livres e mercados públicos funcionarão no feriado de Nossa Senhora do Carmo, mas com horário reduzido, das 6h às 13h.

MEIO AMBIENTE - O Jardim Botânico do Recife estará fechado nesta segunda (15) e terça-feira (16), Dia de Nossa Senhora do Carmo. O equipamento ambiental voltará a funcionar a partir da quarta-feira (17), das 9h às 15h, com entrada gratuita.

COMPAZ - A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na próxima segunda e terça-feira em virtude do feriado de Nossa Senhora do Carmo.

HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE - Na segunda (15), o atendimento será normal, das 7 às 18h. Já na terça-feira (16), o Hospital Veterinário do Recife funciona em expediente diferenciado, aberto das 7h às 13h, para urgências.

MERCADOS E FEIRAS - As feiras livres e mercados públicos funcionarão normalmente na próxima segunda-feira (15), das 6h às 18. Já no feriado de Nossa Senhora do Carmo, todos os equipamentos estarão abertos, mas com horário reduzido, das 6h às 13h.

