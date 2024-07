A- A+

feriado Nossa Senhora do Carmo: TJPE entra em regime de plantão nesta terça (16), feriado no Recife Com o regime de plantão, todo o atendimento na capital pernambucana deverá ser realizado em formato remoto, das 13h às 17h

Em virtude do feriado municipal do Dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, comemorado nesta terça-feira (16), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) vai funcionar em regime de plantão.

Com isso, todo o atendimento na capital pernambucana deverá ser realizado em formato remoto, das 13h às 17h. Vão ser atendidas apenas demandas de urgências de caráter cível e criminal, como habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros.

Festa de Nossa Senhora do Carmo

A 328ª Festa de Nossa Senhora do Carmo segue com celebrações religiosas no Recife até terça-feira. Na data, fiéis tomam as ruas do Centro da capital em cortejo de devoção à santa.

A festa, que começou no sábado (6), tem recebido, como já é tradicional, grande público na Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, área central. A programação é composta por diversas liturgias, além de apresentações musicais, que acontecem no Pátio do Carmo.

Confira, abaixo, a programação completa dos últimos dias da Festa de Nossa Senhora do Carmo.

Segunda-feira (15) - Véspera solene

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Filipe de Freitas Araújo, Reitor do Santuário da Mãe Rainha de Olinda.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo. Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo ao Jubileu.

Reflexão: Ir. Maria Sineide Almeida Angelo, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus.

Convidados: Consagrados e Consagradas ao Escapulário de Nossa Senhora do Carmo.

Terça-feira (16) - Solenidade

Solenidade de Nossa Senhora do Carmo - Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 4h30, 5h30h, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 10h e 12h.

10h – Missa solene na Basílica.

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, Arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió-AL

16h- Missa solene campal

Presidência: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo a Jubileu.

Sábado (20) - Festa do Profeta Elias e abertura da Festa do Carmo de Olinda

7h – Santa Missa Festiva do Profeta Elias e ao final, descerramento da Bandeira da Padroeira do mastro.

16h – Ofício de Nossa Senhora do Carmo e carreata com a Imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina até o Santuário do Carmo de Olinda para abertura da festa.

Programação cultural

Segunda (15) - 19h30 - Padre João Carlos

Terça (16) - 19h30 - Padre Damião Silva// 21h Flávio Pio.

Veja também

ESTADOS UNIDOS EUA: Biden reforça mensagem de união nacional e condena violência após ataque a Trump