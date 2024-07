A- A+

FÉ Festa do Carmo 2024: fiéis se reúnem para missa de consagração do Escapulário neste domingo (7) Celebração aconteceu na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no Bairro de Santo Antônio, centro do Recife

A manhã do segundo dia de celebrações religiosas da Festa de Nossa Senhora do Carmo foi marcada pela missa festiva com a consagração e imposição do Escapulário, neste domingo (7), na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no Bairro de Santo Antônio, centro do Recife.

A Festa de Nossa Senhora do Carmo, que celebra a padroeira da capital pernambucana, começou no sábado (6) e vai até a data oficial da comemoração da Padroeira, 16 de julho.

Festa de Nossa Senhora do Carmo acontece na Basílica da padroeira do Recife, no bairro de Santo Antônio. Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Na manhã deste domingo, centenas de fiéis foram até a igreja para acompanhar a missa festiva. Conduzida pelo Frei Cidmário, reitor da Basílica do Carmo, o momento é acompanhado por cânticos especiais, que incentivam o público presente a louvar e celebrar com alegria a devoção pela Virgem Maria.

Consagração do Escapulário

Seguindo a tradição, após o final da missa, os devotos se reuniram em frente ao altar para receber as bênçãos e a consagração e imposição do Escapulário.

Fiéis recebem Consagração do Escapulário. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Em um primeiro momento, objetos religiosos diversos foram benzidos para que, em seguida, os escapulários recebessem a consagração.

O momento faz parte dos ritos em homenagem a Nossa Senhora do Carmo. De acordo com a Igreja Católica, após consagrados, os Escapulários devem permanecer no pescoço até que quebrem.

Programação

Ainda neste domingo, a partir das 15h, acontecerá a Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo, celebrada pelo Padre Antônio Neto Feitosa, Pároco da Paróquia de São Gonçalo do Amarante, em Itapissuma, litoral de Pernambuco.

Às 18h, a programação do dia será finalizada com a Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo, que trará o tema: peregrina conosco a experiência da Tua entrega. O rito será presidido pelo Frei Severino Sebastião de Lima.

Confira programação completa para os próximos dias de festa



Segunda-feira (8) – 3º Dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Rosivaldo Torres de Lima, Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças – Engenho do Meio.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da novena: Frei Paulo Fernando de Moura, O. Carm. Pregador: Diácono Sérgio Sezino Douets Vasconcelos

Tema: Peregrina conosco na profundidade do diálogo humano divino.

Convidados: Movimento da Legião de Maria, EJC e Juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife.



Terça-feira (9) – 4º Dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. José Gomes de Melo (Pe. Nilson) – Reitor do Seminário de Teologia da Diocese de Pesqueira.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Paulo Luiz Fernandes, O. Carm. Pregador: Dom Alcivan Tadeus Gomes de Araújo, Bispo Auxiliar da Arquidiocese da Paraíba.

Tema: Peregrina conosco renovando o assentimento a vontade divina.

Convidados: Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística da Arquidiocese de Olinda e Recife.



Quarta-feira (10) – 5º Dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Sousa, CSSR – Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição. (Morro da Conceição)

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei José Leandro de Alencar Silva, O. Carm. Pregador: Pe. Eliomar Ribeiro, SJ – Diretor Nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem do Brasil (MEJ).

Tema: Peregrina conosco guardando todas as coisas no coração.

Convidados: Apostolado da Oração e MEJ da Arquidiocese de Olinda e Recife



Quinta-feira (11) – 6º Dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Frei Marconi Lins de Araújo, OFM – Vigário Provincial da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei José Roberto dos Santos, O. Carm. Pregador: Pe. Antônio Nunes de Araújo, Pároco da Paróquia N. S. Aparecida - Natal – RN.

Tema: Peregrina conosco de pé nas circunstâncias pesadas da vida.

Convidados: Movimentos Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife.



Sexta-feira (12) – 7º Dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Délio Mota Ferreira, SDB – Reitor da Basílica Sagrado Coração de Jesus.

16h – Santa Missa no Claustro do Convento. Presidente da Novena: Frei José Alberto Bezerra da Costa, O. Carm. Pregador: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Bispo da Diocese de Mossoró-RN e Presidente do Regional NE2.

Tema: Peregrina conosco na escuta atenta e contemplativa.

Convidados: ECC, Pastoral Familiar da Arquidiocese de Olinda e Recife, e Confrarias da Basílica: São José da Agonia e Nossa Senhora da Luz.



Sábado (13) – 8º Dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

14:30h – Santa Missa no Claustro do Convento

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Charles de Araújo Costa – Coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

16h – Santa Missa no Claustro do Convento

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da novena: Frei Éverton Ramos Claúdio, O. Carm.

Pregador: Mons. Josivaldo José Bezerra - Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Peregrina conosco com a tua materna proteção.

Convidados: Movimento do Terço dos Homens da Arquidiocese de Olinda e Recife.



Domingo (14) – 9º Dia do novenário



07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

14h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Frei Marcelo Araújo de Lima, OFMCap. – Reitor da Basílica Nossa Senhora da Penha.

16h – Missa no Claustro do Convento

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Cidmário Bezerra de Arruda, O. Carm. Pregador: Pe. Pedro Igor Leite, Reitor do Seminário da Diocese de Garanhuns.

Tema: Peregrina conosco, pois encontraste graça diante de Deus.Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Paróquias Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo e Fraternidades do Escapulário.



Segunda-feira (15) - Véspera solene



Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Filipe de Freitas Araújo, Reitor do Santuário da Mãe Rainha de Olinda.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo. Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo ao Jubileu.

Reflexão: Ir. Maria Sineide Almeida Angelo, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus.

Convidados: Consagrados e Consagradas ao Escapulário de Nossa Senhora do Carmo.



Terça-feira (16) - Solenidade



Solenidade de Nossa Senhora do Carmo - Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 4h30, 5h30h, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 10h e 12h.

10h – Missa solene na Basílica.

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, Arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió-AL

16h- Missa solene campal

Presidência: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo a Jubileu.



Sábado (20) - Festa do Profeta Elias e abertura da Festa do Carmo de Olinda

7h – Santa Missa Festiva do Profeta Elias e ao final, descerramento da Bandeira da Padroeira do mastro.

16h – Ofício de Nossa Senhora do Carmo e carreata com a Imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina até o Santuário do Carmo de Olinda para abertura da festa.

Programação cultural



Sábado (6) - 19h30 - Forró Chicote

Domingo (7) - 19h30 - Santroppê

Segunda (8) - 19h30 - Carta de Baralho

Terça (9) - 19h30 - Petrúcio Amorim & Pecinho Amorim

Quarta (10) - 19h30 - Irah Caldeira

Quinta (11) - 19h30 - Los Cubanos

Sexta (12) - 19h30 - Dudu do Acordeon

Sábado (13) - 19h30 - Padre Neto Feitosa

Domingo (14) - 19h30 - DJ Ronny

Segunda (15) - 19h30 - Padre João Carlos

Terça (16) - 19h30 - Padre Damião Silva// 21h Flávio Pio.



Veja também

Mercosul Mercosul inicia reuniões com Bolívia como membro pleno e sem Milei