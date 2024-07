A- A+

Festa do Carmo Festa do Carmo: expectativa de fiéis e comerciantes cresce com início da construção da estrutura Celebração da padroeira do Recife começa neste sábado (6) e vai até o dia 16 de julho, quando fiéis fazem uma procissão pelas ruas do Centro do Recife

A expectativa para a Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, está alta com o início da construção da estrutura que vai comportar os festejos.



Para a celebração, que começa neste sábado (6) e vai até 16 de julho, tanto fiéis quanto comerciantes locais esperam grande movimento e melhora nas vendas no período.

Uma dessas pessoas é Helena de Carvalho Sampaio, voluntária da Basílica do Carmo e devota da santa. À Folha de Pernambuco, ela contou que comparece à festa todos os anos e, agora, vive um momento de grande emoção com a expectativa.



"A gente quer que os fiéis venham e aproveitem dessa espiritualidade que está sendo vivenciada durante o ano com a Festa do Carmo. A expectativa maior é de muitas bençãos, muitas graças para todos que venham aqui com suas famílias. Que as graças da nossa padroeira sejam atendidas e tenhamos uma festa de muita beleza, emoção, tudo em louvor à nossa Mãe, Nossa Senhora do Carmo", afirmou.

Helena Carvalho Sampaio, fiel que já está na expectativa para a Festa do Carmo. - Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

Procissão

A procissão que encerra a Festa do Carmo, no dia 16 de julho, tem saída está prevista para as 16h30. Nela, os fiéis seguirão pelas seguintes vias: avenida Nossa Senhora do Carmo, avenida Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, rua do Sol, avenida Guararapes e avenida Dantas Barreto.



O dia da procissão representa, também, muita esperança para comerciantes dos arredores da Basílica do Carmo. Uma dessas pessoas é Cristina Josefa de Lima, 58 anos, que aguarda um aumento no volume de pessoas na área. "Vai aumentar as pessoas e clientes por aqui na região da Igreja com a festa. Acho que vai melhorar para nós, que vamos trabalhar", explicou.

Cristina Josefa de Lima, comerciante do Recife, espera maior movimento com Festa do Carmo. - Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

No mesmo dia, por volta das 19h, sairá, da Basílica do Carmo, uma carreata que seguirá pelas seguintes vias: rua Marquês do Herval, rua Floriano Peixoto, praça Visconde de Mauá, ponte Velha, rua da Aurora e avenida Cruz Cabugá, através da qual o cortejo vai dirigir ao município de Olinda.



"A expectativa nossa é de que as pessoas possam encontrar um espaço aconchegante para oração e intimidade com Deus, sempre colocando as preces e o coração com Nossa Senhora do Carmo. Nós, como carmelitas, estamos preparando a casa da Mãe Padroeira para melhor acolher os fiéis, sobretudo para que haja um espaço de intimidade com o Senhor", afirmou o reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra.

Frei Cidmário Bezerra, reitor da Basílica do Carmo. - Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

Mudança nos ônibus

Na preparação para os festejos, o esquema de trânsito e itinerários de ônibus também foram modificados na avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife. O corredor principal de transporte público foi bloqueado pela Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) para veículos devido à montagem da estrutura de palco e do parque de eventos para a festividade.

As alterações no trânsito estão valendo desde a última sexta-feira (28), quando as obras de construção da estrutura foram iniciadas. Paradas provisórias foram implantadas na pista leste da avenida Dantas Barreto, por onde os ônibus passaram a trafegar, para atender à demanda de passageiros.

Confira, abaixo, as paradas provisórias foram implantas nos seguintes pontos:

- A primeira está localizada no canteiro central, no lado oposto à loja Casa Mak Singer, nº 719, logo após a Travessa São Pedro (via de acesso Pátio de São Pedro),

- e a segunda no canteiro central, no lado oposto à loja Mega Center, nº 909, junto à escada do Camelódromo, e à loja Thiago Cell.

O Grande Recife divulgou também a lista das 31 linhas com itinerários alterados. Confira:

13 - Jardim Beira Rio (Pina)

14 - Brasília (Cd. Boa Vista)

18 - Brasília Teimosa

31 - Shopping Center (Ter. Res. Boa Viagem)

36 - Aeroporto (Bacurau)

38 - Residencial Boa Viagem (Bacurau)

62 - Jardim Piedade

63 - Jardim Piedade (Bacurau)

69 - Conj. Catamarã

121 - Vila da Sudene (via Príncipe)

122 - Vila do Ipsep

145 - Alto Dois Carneiros (Bacurau)

146 - UR-11 (Bacurau)

154 - Jordão (Bacurau)

170 - Muribeca dos Guararapes (Bacurau)

172 - Marcos Freire (Bacurau)

184 - Cabo (Bacurau)

200 - TI Jaboatão (Parador)

211 - Vila Tamandaré

212 - Jardim São Paulo

221 - Vila Cardeal e Silva

222 - Jardim Uchôa

232 - Cavaleiro

233 - Cavaleiro (Bacurau)

242 - Pacheco (Floresta)

243 - Vila Dois Carneiros (via Agamenon Magalhães)

254 - Jaboatão (Bacurau)

258 - Moreno (Bacurau)

4123 - Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 - Três Carneiros (Cais de Santa Rita)

4137 - UR-11 (Cais de Santa Rita)

A via local da avenida está com tráfego aberto, porém tem estacionamento proibido em toda sua extensão até 16 de julho.

Esquema de trânsito

Motoristas que vêm da rua do Imperador devem seguir pela rua da Praia. Já os veículos que vêm da rua 1º de Março não poderão acessar a avenida Dantas Barreto.

Quem estiver na avenida Guararapes, por sua vez, deverá seguir pela via local da avenida Dantas Barreto e rua Siqueira Campos. O acesso da Praça da República para a Avenida Dantas Barreto também foi bloqueado.

A CTTU divulgou um mapa com o esquema especial. Confira:

Esquema especial de trânsito para a Festa do Carmo, no Recife (Arte: CTTU/Divulgação)

"A CTTU alerta que é essencial que os condutores observem a sinalização de proibição de estacionamento. A orientação é para que os condutores usem transportes coletivos, de aplicativo ou táxis. Além disso, recomenda-se que os condutores estejam atentos ao grande número de pessoas nas ruas do entorno da Basílica do Carmo", alertou a CTTU.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar os agentes de trânsito no local, ou acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é 24h no número 0800.081.1078.

Veja também

povos originários SUS investiga mortes entre indígenas no Acre