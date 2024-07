A- A+

RELIGIOSIDADE Começa, neste sábado (6), a 328ª Festa do Carmo; santa é a padroeira por devoção popular Fiéis devem lotar a área externa da igreja, nos 11 dias da Festa do Carmo

Recife já respira o clima de fé com a chegada da 328ª Festa de Nossa Senhora do Carmo, que começa neste sábado e vai até 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Além das celebrações católicas, o evento também contará com apresentações musicais, no Pátio do Carmo.

As celebrações vão acontecer tanto na Basílica do Carmo quanto na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, além do Claustro do Convento, que ficam no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

Promovida pela Província Carmelitana Pernambucana e a Ordem dos Irmãos da Bem Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, a festividade este ano tem como tema “Esperança dos Carmelitas... Peregrina conosco, em oração, rumo ao Jubileu” e o lema “Permaneciam unânimes na oração, Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos”.

Segundo o reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra, as pessoas podem esperar um ambiente de adoração, oração, recolhimento espiritual e intimidade com Deus, através da padroeira.

Reitor da Basílica do Carmo, Frei Cidmário Bezerra | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Nós, Carmelitas, assumimos esse compromisso de levar os fiéis a esse encontro com Jesus. Que as pessoas possam cada vez mais buscar este elo de amor, por meio da oração”, comentou o líder.

Evento imponente, padroeira pelo clamor de um povo

Incontestavelmente, a Festa do Carmo é a maior celebração religiosa da capital. O padroeiro oficial da cidade é o Santo Antônio, mas a história relata que os recifenses pediram ao Papa Pio X, em 1908, que a santa fosse considerada como padroeira da cidade.

Nossa Senhora do Carmo: padroeira por devoção popular | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Em 16 de julho de 1909, o pedido foi atendido, quando houve a solene proclamação da santa na cidade. 10 anos depois, ela foi coroada canonicamente como a padroeira, enquanto o arcebispo de Olinda e Recife daquela época, Dom Sebastião Cosme, responsável pela coroação, assistiu a cerimônia em uma tribuna especial, enquanto o arcebispo primaz do Brasil, Dom Jerônimo Tomé, comandava o rito.

Templo cheio de grandeza e significados

A Basílica do Carmo ocupa um lugar de destaque na história do catolicismo pernambucano, sobretudo pela presença dos insignes carmelitas e por ser a igreja que abriga a padroeira da cidade. O conjunto arquitetônico do prédio pertence a Ordem Carmelita.

Fachada da Igreja do Carmo, no centro do Recife | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Com estilo barroco, possui volutas esculpidas em pedra e uma torre com 50 metros de altura, sendo a mais alta do estilo barroco do País. No interior do templo, a decoração em talha dourada e estatuária são de valor inestimável. A capela-mor possui um fabuloso retábulo com imagens de Nossa Senhora do Carmo e dos profetas Elias e Eliseu.

“Quando as pessoas chegam nessa Basílica, nos dias de hoje, vêm movidas por uma fé, tanto em Cristo quanto pela intercessão dela. O mais belo é a oração dos fiéis, que choram e expressam os mais lindos sentimentos pela padroeira”, complementou frei Cidmário.

Fiéis expressam expectativa

O instalador predial Paulo Oliveira, de 29 anos, aguarda com expectativa para comparecer a um dos dias da festividade para agradecer à Nossa Senhora do Carmo pelas bênçãos recebidas.

Paulo Oliveira, de 29 anos, é instalador predial | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Nossa Senhora do Carmo é paz e amor. Ela é a minha protetora e está sempre comigo, quando preciso. Eu vou estar aqui, ao lado da minha mãezinha. A minha expectativa é de trazer harmonia, junto aos irmãos, para, juntos, pedirmos saúde, família e alegria, junto à mãezinha do Carmelo”, disse.

Integrante da equipe de liturgia da Basílica, Manoelita Lins, de 67 anos, espera que a edição deste ano tenha adesão expressiva do público.

Manoelita Lins, de 67 anos, faz parte da equipe voluntária da igreja | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Espero que todos venham. Sempre tem muita adoração e muito movimento, além de fé e confiança em Jesus Cristo. Ela é a mãe das mães. Foi escolhida por Deus para ter o primeiro”, comentou.

Missas

Entre os dias 6 e 14 de julho, serão realizadas cinco missas na Basílica, às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h. Já as novenas acontecem às 18h.

Durante essas datas, os fiéis podem participar da Recitação do Santo Terço, que será rezado às 11h, além da Hora Santa Eucarística, às 14h.

A partir do dia 12, as missas também passam a ocorrer no Claustro do Convento.

Na segunda (15), véspera solene, as celebrações eucarísticas acontecem de hora em hora, das 7h às 15h. Já as missas no Claustro da Basílica, a cada duas horas (8h30, 10h30,12h30 14h30 e 16h30).

Às 18h, durante a Véspera Solene em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo, será apresentado o novo manto da Nossa Senhora Peregrina, que sairá em procissão pelas ruas do Recife no dia 16.

Na terça (16), dia da padroeira do Recife, 25 missas serão celebradas, sendo a primeira, a partir das 4h, e a última às 16h, quando acontece a Missa Solene Campal, presidida pelo Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Após a Missa Campal, haverá a tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que percorre as principais ruas e avenidas do Centro do Recife.

Confissões

Durante os dias de festa, todas as confissões serão realizadas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Igreja ao lado da Basílica), no horário das 9h às 11h30. e das 14h às 17h.

Agenda de catequeses

Domingo (30), às 9h30:

Catequese: Basílica/Santuário lugar de reconciliação e espera.

Frei Rinaldo Francisco da Silva, O. Carm.

Terça-feira (2), às 11h:

Catequese: O Pai Nosso modelo de toda Oração.

Frei Rogério Severino de Lima, O. Carm.

Quarta-feira (3), às 11h:

Catequese: A família como escola de Oração.

Casal Provincial das Esquipes de Nossa Senhora: Cristina e Renato

Quinta-feira (4), às 11h:

Catequese: A importância da Oração do povo de Deus para o ano Santo do Jubileu 2025.

Frei José Leandro de Alencar Silva, O. Carm.

12h - Missa de encio dos voluntário da Festa do Carmo 2024.

Programação religiosa

Sábado (6) – Abertura da Festa e 1º dia do novenário:

09h - Missa solene de abertura da festa e hasteamento da bandeira de N. S. do Carmo no Pátio do Carmo. Presidência da Celebração: Frei José Roberval Mendes Pereira, O. Carm. – Prior Provincial da Provincia Carmelitana Pernambucana.

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Francisco Damião da Silva, Pároco da Concatedral Madre de Deus.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Valdomiro José de Lima, O. Carm. Pregador: Pe. Francisco Inácio Vieira Junior, SDB - Inspetor da Inspetoria Salesiana São Luiz Gonzaga, Recife- PE

Tema: Peregrina conosco na fidelidade do teu Sim.

Convidados: Movimento das Equipes de Nossa Senhora da Arquidiocese de Olinda e Recife

Domingo (07) – 2º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Antônio Neto Feitosa, Pároco da Paróquia de São Gonçalo do Amarante – Itapissuma-PE

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Severino Sebastião de Lima, O. Carm. Pregador: Pe. Creômenes Tenório Maciel, SJ

Tema: Peregrina conosco com a experiência de Tua entrega.

Convidados: Vida Religiosa Consagrada – CRB e Novas Comunidades

Segunda-feira (8) – 3º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Rosivaldo Torres de Lima, Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças – Engenho do Meio.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da novena: Frei Paulo Fernando de Moura, O. Carm. Pregador: Diácono Sérgio Sezino Douets Vasconcelos

Tema: Peregrina conosco na profundidade do diálogo humano divino.

Convidados: Movimento da Legião de Maria, EJC e Juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Terça-feira (9) – 4º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. José Gomes de Melo (Pe. Nilson) – Reitor do Seminário de Teologia da Diocese de Pesqueira.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Paulo Luiz Fernandes, O. Carm. Pregador: Dom Alcivan Tadeus Gomes de Araújo, Bispo Auxiliar da Arquidiocese da Paraíba.

Tema: Peregrina conosco renovando o assentimento a vontade divina.

Convidados: Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Quarta-feira (10) – 5º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Sousa, CSSR – Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição. (Morro da Conceição)

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei José Leandro de Alencar Silva, O. Carm. Pregador: Pe. Eliomar Ribeiro, SJ – Diretor Nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem do Brasil (MEJ).

Tema: Peregrina conosco guardando todas as coisas no coração.

Convidados: Apostolado da Oração e MEJ da Arquidiocese de Olinda e Recife

Quinta-feira (11) – 6º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Frei Marconi Lins de Araújo, OFM – Vigário Provincial da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei José Roberto dos Santos, O. Carm. Pregador: Pe. Antônio Nunes de Araújo, Pároco da Paróquia N. S. Aparecida - Natal – RN.

Tema: Peregrina conosco de pé nas circunstâncias pesadas da vida.

Convidados: Movimentos Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Sexta-feira (12) – 7º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Délio Mota Ferreira, SDB – Reitor da Basílica Sagrado Coração de Jesus.

16h – Santa Missa no Claustro do Convento. Presidente da Novena: Frei José Alberto Bezerra da Costa, O. Carm. Pregador: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Bispo da Diocese de Mossoró-RN e Presidente do Regional NE2.

Tema: Peregrina conosco na escuta atenta e contemplativa.

Convidados: ECC, Pastoral Familiar da Arquidiocese de Olinda e Recife, e Confrarias da Basílica: São José da Agonia e Nossa Senhora da Luz.

Sábado (13) – 8º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

14:30h – Santa Missa no Claustro do Convento

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Charles de Araújo Costa – Coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

16h – Santa Missa no Claustro do Convento

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da novena: Frei Éverton Ramos Claúdio, O. Carm.

Pregador: Mons. Josivaldo José Bezerra - Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Peregrina conosco com a tua materna proteção.

Convidados: Movimento do Terço dos Homens da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Domingo (14) – 9º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

14h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Frei Marcelo Araújo de Lima, OFMCap. – Reitor da Basílica Nossa Senhora da Penha.

16h – Missa no Claustro do Convento

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Cidmário Bezerra de Arruda, O. Carm. Pregador: Pe. Pedro Igor Leite, Reitor do Seminário da Diocese de Garanhuns.

Tema: Peregrina conosco, pois encontraste graça diante de Deus.Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Paróquias Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo e Fraternidades do Escapulário.

Segunda-feira (15) - Véspera solene

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Filipe de Freitas Araújo, Reitor do Santuário da Mãe Rainha de Olinda.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo. Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo ao Jubileu.

Reflexão: Ir. Maria Sineide Almeida Angelo, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus.

Convidados: Consagrados e Consagradas ao Escapulário de Nossa Senhora do Carmo.

Terça-feira (16) - Solenidade

Solenidade de Nossa Senhora do Carmo - Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 4h30, 5h30h, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 10h e 12h.

10h – Missa solene na Basílica.

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, Arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió-AL

16h- Missa solene campal

Presidência: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo a Jubileu.

Sábado (20) - Festa do Profeta Elias e abertura da Festa do Carmo de Olinda

7h – Santa Missa Festiva do Profeta Elias e ao final, descerramento da Bandeira da Padroeira do mastro.

16h – Ofício de Nossa Senhora do Carmo e carreata com a Imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina até o Santuário do Carmo de Olinda para abertura da festa.

Programação cultura

Sábado (6) - 19h30 - Forró Chicote

Domingo (7) - 19h30 - Santroppê

Segunda (8) - 19h30 - Carta de Baralho

Terça (9) - 19h30 - Petrúcio Amorim & Pecinho Amorim

Quarta (10) - 19h30 - Irah Caldeira

Quinta (11) - 19h30 - Los Cubanos

Sexta (12) - 19h30 - Dudu do Acordeon

Sábado (13) - 19h30 - Padre Neto Feitosa

Domingo (14) - 19h30 - DJ Ronny

Segunda (15) - 19h30 - Padre João Carlos

Terça (16) - 19h30 - Padre Damião Silva// 21h Flávio Pio.

CTTU monta esquema especial para Festa do Carmo

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial, envolvendo 108 agentes de trânsito que, desde o dia 29 de junho, trabalham para viabilizar o tráfego de veículos no entorno da celebração.

Desde o dia 29, o corredor principal da Avenida Dantas Barreto está bloqueado para veículos devido à montagem da estrutura de palco e do parque de eventos para os festejos e liturgias religiosas. A via local da avenida estará com tráfego aberto, porém terá estacionamento proibido em toda extensão até a próxima terça-feira (16).

Em relação à Avenida Nossa Senhora do Carmo, o acesso também está bloqueado. Os condutores que vêm da Rua do Imperador deverão seguir pela Rua da Praia. Já os veículos que vêm da Rua 1º de Março não poderão acessar a Avenida Dantas Barreto.

Quem estiver na Avenida Guararapes deverá seguir pela via local da Avenida Dantas Barreto e Rua Siqueira Campos. O acesso da Praça da República para a Avenida Dantas Barreto também está impedido.

Na terça-feira (16) às 16h30, os fiéis sairão em procissão pelas seguintes vias: Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, Rua do Sol, Avenida Guararapes e Avenida Dantas Barreto.

Por volta das 19h, sairá, da Basílica do Carmo, uma carreata que seguirá pelas seguintes vias: Rua Marquês do Herval, Rua Floriano Peixoto, Praça Visconde de Mauá, Ponte Velha, Rua da Aurora e Avenida Cruz Cabugá, através da qual o cortejo vai dirigir ao município de Olinda.

Os bloqueios da procissão e da carreata serão itinerantes, ou seja, feitos e desfeitos com a passagem do público.

Grande Recife alterou itinerários de 31 linhas, além de sete paradas

O Grande Recife Consórcio de Transporte informou que, desde o dia 28 de junho, até o próximo dia 17, 31 linhas de ônibus que passam na Avenida Dantas Barreto serão afetadas.

Devido à interdição da CTTU, o corredor principal de ônibus da Av. Dantas Barreto, no trecho compreendido entre a Avenida Nossa Senhora do Carmo e a Rua Tobias Barreto foi bloqueado para a circulação de veículos. Os ônibus passarão a trafegar pela pista leste (da esquerda) da avenida.

Sete paradas localizadas no trecho entre a Rua Tobias Barreto e a Rua São João, sentido cidade/subúrbio, também foram desativadas provisoriamente, devendo os motoristas parar para embarque e/ou desembarque dos usuários nas paradas provisórias que foram implantadas na pista leste (da esquerda) da Av. Dantas Barreto.

A primeira foi implantada no canteiro central, lado oposto à Loja Casa Mak Singer, nº 719, logo após a Travessa São Pedro (via de acesso Pátio de São Pedro), e a segunda no canteiro central, lado oposto a Loja Mega Center nº 909, junto à escada do Camelódromo, e a Loja Thiago Cell.

Veja as linhas afetadas:

13 - JARDIM BEIRA RIO (PINA)

14 - BRASÍLIA (CD. BOA VISTA)

18 - BRASILIA TEIMOSA

31 - SHOPPING CENTER (TER. RES. BOA VIAGEM)

36 - AEROPORTO (BACURAU)

38 - RESIDENCIAL BOA VIAGEM (BACURAU)

62 - JARDIM PIEDADE

63 - JARDIM PIEDADE (BACURAU)

69 - CONJ. CATAMARÁ

121 - VILA DA SUDENE (VIA PRINCIPE)

122 - VILA DO IPSEP

145 - ALTO DOIS CARNEIROS (BACURAU)

146 - UR-11 (BACURAU)

154 - JORDÃO (BACURAU)

170 - MURIBECA DOS GUARARAPES (BACURAU)

172 - MARCOS FREIRE (BACURAU)

184 - CABO (BACURAU)

200 - TI JABOATÃO (PARADOR)

211 - VILA TAMANDARÉ

212 - JARDIM SÃO PAULO

221 - VILA CARDEAL E SILVA

222 - JARDIM UCHOA

232 – CAVALEIRO

233 - CAVALEIRO (BACURAU)

242 - PACHECO (FLORESTA)

243 - VILA DOIS CARNEIROS (VIA AGAMENON MAGALHÃES)

254 - JABOATÃO (BACURAU)

258 - MORENO (BACURAU)

4123 - TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)

4133 - TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)

4137 - UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)

EUA Bombeiros combatem chamas na Califórnia sob intensa onda de calor