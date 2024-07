A- A+

OFICINA Projeto Pandeirada oferece aula gratuita de pandeiro para pessoas com deficiência visual, no Recife Com vagas ilimitadas, a oficina acontece neste sábado (20), das 9h às 13h30, na Assobecer

O projeto Pandeirada, comandado pelos arte-educadores Dannielly Yohanna e Isaac Souza, oferecerão uma aula gratuita de pandeiro para a Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer), neste sábado (20), das 9h às 13h30. A atividade será voltada exclusivamente para pessoas com deficiência visual, com vagas ilimitadas e incentivo da Lei Paulo Gustavo no Recife.

Antes de levar a iniciativa para a instituição filantrópica com 96 anos de existência, a dupla de educadores realizou essas aulas para crianças e adolescentes de duas comunidades do Recife, a do Bode e os Coelhos. As atividades ocorreram na Livroteca Brincante do Pina e na sede do Movimento Pró-Criança.

Na oportunidade, foram atendidos mais de 40 jovens selecionados por meio de uma inscrição disponível nas duas ONGs. Todas elas receberam certificados de participação.

Sobre a aula

As aulas têm como foco oferecer uma vivência nos ritmos em torno do pandeiro com exercícios de percepção rítmica.

''Escolhemos este instrumento porque podemos trabalhar com ambas as mãos e pela forte presença dele nos diversos ritmos da cultura popular'', destaca Dannielly Yohanna.

Dannielly Yohanna e Isaac Souza trabalharam juntos no grupo SaGrama e por dois anos no projeto Brincadeiras Musicais do Palavra Cantada, com vivências musicais para crianças de quatro a dez anos.

''Também pensamos no pandeiro porque acreditamos que ele pode ser a porta de entrada para a compreensão dos ritmos mais facilmente e para outros instrumentos percussivos'', ressalta Isaac Souza.

Sobre os professores

Dannielly Yohanna - A musicista conheceu a percussão aos nove anos, por meio do Movimento Pró-Criança. Trabalhou com crianças no projeto Brincadeiras Musicais (2015), do Palavra Cantada, no qual visitou escolas municipais do Recife, e atualmente atua como educadora musical na Casa Esperança, em Jaboatão dos Guararapes, além de ser professora de percussão no projeto Fiocruz Saudável. Na cultura popular, Dannielly Yohannna participa de grupos como o Coco Raízes do Coque, e integra a percussão de Mônica Feijó e o coral percussivo Elza Soares.

Isaac Souza – O músico teve sua primeira experiência musical aos cinco anos de idade quando entrou para o Maracatu Nação Erê e, aos nove anos, iniciou o curso de percussão popular no Movimento Pró-Criança. Também teve a oportunidade de trabalhar com crianças no projeto Brincadeiras Musicais (2015), do Palavra Cantada. Além disso, Isaac conta com uma relação próxima com o Coco de Roda, pois é um dos líderes do Coco da Resistência e faz participação em grupos como As Netas de Selma, Edmilson do Coco e Coco Verde e Melancia.

SERVIÇO:

Projeto Pandeirada na Assobecer

Quando: 20 de julho, 9h às 13h30

Onde: Assobecer - Estrada dos Remédios, 1558, Afogados

Entrada gratuita

