Festival Miçanga: confira as novas atrações do evento que acontecerá no Classic Hall

O Miçanga Festival, agendado para a próxima sexta-feira (19) no Classic Hall, trouxe novidades em seu line-up. Agora, além de Marcelo Falcão, Baiana System, Maneva e o DJ Mau Lopes, o festival contará também com os shows de Pitty e Biquini Cavadão.

Essas atrações estavam originalmente previstas para se apresentar no Rock Remender, evento que ocorreria no Cecon. Dessa forma, os ingressos adquiridos para o Rock Remender serão válidos para o Miçanga Festival, garantindo que o público não perca as apresentações dos artistas.

Os organizadores do evento anunciaram ainda a criação de novos setores, com serviço open bar, similar ao que seria oferecido no Rock Remember. A partir da próxima terça-feira, 16 de julho, os interessados poderão fazer o upgrade de setor, aproveitando a oportunidade para melhorar sua experiência no festival.

Para mais informações e compra de ingressos, os interessados devem entrar em contato com o Classic Hall por meio do Instagram.

