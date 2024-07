A- A+

Garanhuns FIG 2024: confira as atrações do primeiro 'findi' do Festival de Inverno de Garanhuns O evento acontece entre 11 a 28 de julho, tendo o Palco Mestre Dominguinhos com o principal polo

A 32ª edição do FIG - Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), que começou nesta quinta (11) e segue até 28 de julho, é uma realização da Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e conta com uma programação gratuita nas diversas linguagens: música, dança, circo, teatro, cinema, literatura, gastronomia etc.



A programação musical é sempre um destaque no FIG e, neste fim de semana, o palco Mestre Dominguinhos – principal polo do Festival – reinará soberano, com diversas atrações locais e nacionais. Até o fim do FIG, passarão por lá nomes como Péricles, Paralamas do Sucesso, Raphaela Santos, Pitty e Maria Gadú.

Os pernambucanos não ficarão de fora: Almério, Adilson Ramos, Carla Marques, Isadora Melo são alguns dos artistas do Estado que marcam presença no evento.

Confira o que assistir neste primeiro fim de semana do FIG 2024:

POLO MESTRE DOMINGUINHOS



Sexta-feira (12/7)

20h - Carlos e Fábio

21h - Adilson Ramos

22h20 - Maciel Melo

23h40 - Joanna

1h30 - José Augusto

Sábado (13/7)

20h - Ycaro Andrade

21h - Yahoo

22h20 - João Bosco

23h40 - Ritchie

1h30 - Biquini Cavadão

Domingo (14/7)



20h - Belinha Lisboa

21h - Almir Rouche

22h40 - Banda Eva

0h30 - Timbalada

