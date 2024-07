FIG 2024: confira a programação desta sexta-feira (12)

A- A+

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) de 2024 segue com o segundo dia de programação nesta sexta-feira (12).

Vale lembrar, ainda, que apesar de contar com 21 polos, segue, por enquanto, com atrações apenas no Palco Mestre Dominguinhos, principal ponto da celebração. A festa segue até 28 de julho no Agreste de Pernambuco e é tida como um dos mais importantes festivais do país.

Pela primeira vez, o festival é realizado unicamente pela prefeitura de Garanhuns. O FIG 2024 tem investimento total de aproximadamente R$ 19 milhões, com recursos do município, repasses do Governo de Pernambuco (R$ 3 milhões) e do Governo Federal, via Ministério do Turismo (R$ 1 milhão), e emendas parlamentares.

Palco recheado de atrações

O Palco Mestre Dominguinhos vai ficar recheado de atrações nesta noite. A primeira delas chega já às 20h, com a dupla pernambucana Carlos e Fábio. Em seguida, se apresenta Adilson Ramos, às 21h, e Maciel Melo, às 22h20.

A programação segue com a cantora Joanna, que sobe ao palco às 23h40. Para encerrar a segunda noite do FIG 2024, o cantor José Augusto, dono de sucessos como "Chuvas de Verão (1999)", se apresenta a partir das 0h.

José Augusto, cantor e compositor que é atração do FIG 2024. - Foto: Reprodução/Instagram

Confira, abaixo, a programação do FIG 2024 nesta sexta-feira (12):

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Carlos e Fábio (PE)

21h - Adilson Ramos (RJ)

22h20 - Maciel Melo (PE)

23h40 - Joanna (RJ)

01h30 - José Augusto (RJ)

Veja também

justiça Tragédias: audiência na OEA ouve vítimas de grandes tragédias ocorridas no Brasil