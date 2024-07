Festival de Gramado: estreia na direção de Dira Paes e ''Estômago 2'' são destaque do evento

A- A+

O Festival de Cinema de Gramado anunciou na manhã desta terça-feira (9), em coletiva de imprensa realizada em Gramado (RS), os sete longas que irão disputar o Troféu Kikito, prêmio principal da tradicional mostra gaúcha. O evento abre no dia 9 de agosto com a exibição, fora de competição, de "Motel Destino", drama de Karim Aïnouz exibido no Festival de Cannes.

A seleção da mostra competitiva traz sete produções inéditas no Brasil, sendo quatro de diretoras mulheres, e contou com curadoria do crítico Marcos Santuario e do ator Caio Blat.

"Barba ensopada de sangue", de Aly Muritiba, "Cidade; Campo", de Juliana Rojas, "Estômago 2 - O Poderoso Chef", de Marcos Jorge, "Filhos do mangue", de Eliane Caffé, "O clube das mulheres de negócios", de Anna Muylaert, "Oeste outra vez", de Erico Rassi, e "Pasárgada", de Dira Paes, são os longas na disputa na competição principal.

— Como atriz, sempre quis viver a experiência de fazer cinema em todas as etapas de criação e sua artesania, começando por uma ideia original. Estar em Gramado como diretora e atriz é relembrar a minha trajetória, foram tantos filmes, tantas emoções e vivenciar uma nova experiência, agora como diretora, faz tudo parecer como se fosse a primeira vez. "Pasárgada" passou por dois importantes laboratórios dos festivais internacionais de Karlovy Vary e Guadalajara, mas estrear em Gramado celebra a brasilidade do nosso filme — comemora Dira Paes, que faz sua estreia como diretora no filme.

Outros destaques da programação são "Cidade; Campo", exibido no último Festival de Berlim, "Barba ensopada de sangue", adaptação de livro de Daniel Galera, "Estômago 2: O poderoso chef", continuação de filme de 2007 estrelado por João Miguel, e "O clube das mulheres de negócios", novo trabalho da realizadora de "Que horas ela volta?".

O evento, que chega a sua 52ª edição em 2024, anunciou ainda que Matheus Nachtergaele irá receber o Troféu Oscarito, em homenagem pelo conjunto de sua obra. O ator de "O auto da Compadecida" se junta a Mariëtte Rissenbeek e Jorge Furtado, que serão homenageados com o Kikito de Cristal e Eduardo Abelin, respectivamente.

Após a experiência de sucesso no ano passado, com o lançamento de "Cangaço novo", o festival voltará a apresentar uma série na programação. Com direção geral de Aly Muritiba, "Cidade de Deus: a luta não para", continuação do clássico filme de Fernando Meirelles, terá seu primeiro episódio exibido no evento, em première de gala no Palácio dos Festivais.

Também fora de competição, o Festival de Gramado irá exibir "Virgínia e Adelaide", novo filme de Jorge Furtado e Yasmin Thayná, estrelado por Gabriela Correa e Sophie Charlotte.

O festival acontece entre os dias 9 e 17 de agosto.

Veja também

CELEBRIDADES Alice Wegmann desabafa sobre paixões e desafios da carreira artística: ''Já me decepcionei''