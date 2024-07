Ryan Reynolds e Hugh Jackman vêm para Brasil promover pré-estreias de ''Deadpool & Wolverine''

A- A+

O "bromance" entre Ryan Reynolds e Hugh Jackman está tomando conta da turnê mundial e divulgação de "Deadpool & Wolverine", que chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de julho.

A dupla tem se divertido nos eventos de divulgação e já passou por Xangai, na China, Seul, na Coreia do Sul, e Berlim, na Alemanha, onde realizaram eventos para fãs dos personagens da Marvel.

Em Seul, os atores animaram o público, com direito a uma disputa de pistolas de água no palco. Já na Alemanha, eles aproveitaram para comer salsichas e se atualizarem sobre a disputa da Eurocopa.

Em breve, a turnê mundial de "Deadpool & Wolverine" passará pelo Rio de Janeiro. Ryan e Hugh visitarão o Brasil na companhia da atriz Emma Corrin e do diretor Shawn Levy.

A Disney ainda não deu detalhes da agenda dos artistas no Brasil. Em arte publicada nas redes sociais, o perfil da Marvel Brasil brincou: "show me your pancadão" ("me mostre o seu pancadão", na tradução literal).

