Paul Mescal e Denzel Washington são destaque em primeiro trailer de ''Gladiador 2''; confira

Foi divulgado o primeiro trailer oficial de "Gladiador 2", continuação de vencedor do Oscar de melhor filme lançado no ano 2000 e estrelado por Russell Crowe.

O novo longa se passa anos após a morte de Maximus (Crowe, no original).Paul Mescal interpreta Lucius, filho mais jovem de Lucilla (Connie Nielsen, que retorna para a sequência). O elenco conta ainda com as presenças de Pedro Pascal e Denzel Washington.

Dirigido por Ridley Scott, "Gladiador 2" tem lançamento previsto para o dia 14 de novembro.

Preparação física

Conhecido pelo trabalho em "Aftersun" e "Normal people", Mescal se preparou tão intensamente para o papel que acabou recebendo um apelido por parte do elenco. "Foi brutal. Eu o chamo de 'Parede de tijolos Paul'. Ele ficou tão forte. Prefiro ser jogado de um prédio do que ter que lutar com ele novamente", conta Pedro Pascal em entrevista à Vanity Fair.

Mescal lembra que seu treinamento se concentrou na coreografia das cenas luta e não em exercícios voltados a transformá-lo em um símbolo sexual.

“Eu só queria ser grande e forte e parecer alguém que pode causar alguns danos quando a merda bate no ventilador”, diz ele. “Acho também que, às vezes, alguém pode, ao buscar aquele look perfeito, acabar parecendo mais uma modelo de roupa íntima do que um guerreiro.”

