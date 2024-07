A- A+

polo gastronômico Festival Café Cultural evidencia a gastronomia local, em Taquaritinga do Norte, no Agreste Quinta edição do evento conta com o Instituto Cesar Santos na realização de uma série de ações, entre 11 e 13 de julho

O Agreste pernambucano recebe a quinta edição do Festival Café Cultural para aquecer Taquaritinga do Norte, uma das cidades mais frias de Pernambuco. O evento acontece desta quinta-feira (11) até o domingo (14) e tem como destaque o polo gastronômico, que conta com o Instituto Cesar Santos na realização de uma série de ações.

A Dália da Serra, como é conhecida a cidade que sedia o festival, vai reunir renomados chefs pernambucanos para realizarem aulas-show, a partir da utilização de insumos da região, incluindo o café. Dentre essas apresentações, se destaca a aula-show do chef Cesar Santos nesta quinta-feira (11), a partir das 18h.



Nesse local, a bebida quente mais famosa do mundo detém uma reputação de alta qualidade, por ser produzida na zona rural do município, que conta com a proteção e a sombra das outras árvores e garantem uma produção e sabor diferenciados.

''É sempre um prazer andar pelas cidades de Pernambuco, conhecendo cada vez mais o nosso povo, as diferentes culturas e trocando experiências. Em Taquaritinga, o nosso time de chefs levará muitos sabores e aromas, explorando ingredientes do dia a dia da cidade. Tenho certeza que será mais um grande momento para todos nós'', ressalta o chef Cesar Santos, presidente do Instituto, que conta com a parceria do Sebrae-PE e da Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte.

O trabalho desenvolvido pela instituição começou antes mesmo da festa, com a realização de de curso e capacitações para os empresários locais, como o Curso de Atendimento ao Cliente, comandado pelo sommelier Angelo Miranda; e o curso de linguiça artesanal, liderado pelo chef Rafha Diniz.

Confira a programação de aulas-show:

11/07 - 16h30 às 17h30 - Aula-show com o chef Leandro Ricardo

11/07 - 18h às 19h - Aula-show com o chef Cesar Santos

12/07 - 16h30 às 17h30 - Aula-show com o chef Atílio Leite

12/07 - 18h às 19h - Aula-show com o chef Cesar Bastos

13/07 - 16h30 às 17h30 - Aula-show com a chef Monique Santos

13/07 - 18h às 19h - Aula-show com a chef Bárbara Vieira



Confira programação completa:

Veja também

PIZZA Dia 10 de julho é Dia da Pizza: conheça origem e curiosidades da receita popular em todo o mundo