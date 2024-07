A- A+

Gastronomia Culinária do Nordeste: chefs preparam jantar com riquezas da região Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do restaurante Origem, se juntam ao belga Hervé Witmeur, do restaurante Éllo, para um menu a seis mãos

A culinária do Nordeste vai além dos tradicionais ingredientes conhecidos por todo o País. Tanto, que os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do restaurante Origem, de Salvador, anunciaram um menu com essa diversidade gastrô, para o dia 20, no restaurante Éllo, em Jericoacoara, Ceará.



Com o anfitrião da casa, o belga Hervé Witmeur, os cozinheiros usarão itens cultivados na fazenda orgânica La Reserva, de propriedade de Witmeur, nos Tabuleiros Litorâneos, em meio à região do Delta do Rio Parnaíba, no Piauí, além de iguarias trazidas da Bahia.

Estrutura

Na lista de sete etapas estão elementos como o preguari, molusco da Baía de Todos os Santos, em Salvador, que está em volta de uma importante produção sustentável.

“Vamos apresentar pratos que traduzem nossa essência e também dos diferentes biomas do Nordeste”, destaca Hervé.

O jantar custa R$ 420 por pessoa e pode ser harmonizado ao preço adicional de R$ 329.

Cardápio

Para começar, a tortinha de coco, moringa e flores de bananeiras e o caldo de preguari com sonho de vatapá. Segue com caranguejo, cúrcuma e hibisco, lagosta e caju, mini-arroz Kimurê de frutos do mar e aioli de tinta de lula, e carne de sol com pirão de leite e legumes.

Sorvete de umbucajá com creme inglês de canela com cachaça, redução de hibisco, pitaya especiarias e farofa de tuile, além de uma sobremesa feita com cacau orgânico produzido na fazenda finalizam o jantar.

Filosofia

Além de agregar informações sobre a versatilidade da culinária do Nordeste, o jantar de Fabrício, Lisiane e Hervé representa a força da agricultura orgânica e a qualidade dos produtos nativos - que são premissas no trabalho do chef anfitrião.

Dividindo o mesmo balcão, a reconhecida dupla do restaurante Origem traz na bagagem a inserção da Bahia em importantes premiações nacionais e internacionais.



Serviço:

Hervé Witmeur recebe Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, no Éllo

Data: 20 de julho de 2024

Horário: a partir das 19h

Endereço: Rua São Francisco, Jijoca de Jericoacoara - Ceará

Reservas: aqui ou +55 88 97476798

Banquete a seis mãos: R$ 420/pessoa

Harmonização: R$ 329/pessoa (adicional)

Instagram: aqui

Capacidade: 60 lugares

Veja também

MÉXICO O chef Paco Ruano, do Alcalde, no México, fala sobre referências e processo criativo