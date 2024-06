Vai a São Paulo? Conheça o Votre, especializado em pratos clássicos da culinária francesa

A- A+

É fato que Paris não seria a mesma sem suas famosas brasseries. Aqueles espaços informais, onde os clássicos franceses mexem com o imaginário de quem ama experiências gastrôs.

Um convite irrecusável para comer e beber sem pressa, tal como um representante à altura dessa atmosfera, localizado na região de Pinheiros, em São Paulo.

O Votre, que existe há quase dois anos, reúne atrativos que estimulam os visitantes da cidade a incluí-lo na rota.

O primeiro deles está no contexto dos seus fundadores. Francisco Farah e Pedro Grando são conhecidos pelo restaurante vizinho, o Teus, que vem agitando a rua Natingui desde 2016.

Com o olhar certeiro desde então para o mercado, a dupla mirou em um endereço para oferecer o típico charme francês.

Como resultado, o cliente encontra uma casa com fachada de vidro, colada a uma árvore centenária, que pode ser vista do salão com o seu pé-direito alto. O verde natural das plantas suspensas por todos os lados acompanha a decoração do lugar, em harmonia com a paleta de cores do mobiliário.

À noite, a luz baixa sugere o clima aconchegante, mas sem monotonia. Haja vista, o balcão imponente na entrada, indicando que, sim, conversas à base de drinques são muito bem-vindas por aqui.

Sem qualquer vestígio de burocracia, o comensal logo se sente à vontade para percorrer o menu, que agrega ao contexto de Melhor Restaurante Francês, pela Folha de S. Paulo, e o posto de número 35 entre os Melhores Restaurantes do Brasil, pela revista Casual Exame.





Cardápio

Para compartilhar, a lista de “hors d’oeuvres” cumpre a missão de oferecer itens para dividir à mesa. Numa vista rápida pelas entradas, chama atenção a sopa de cebola gratinada com queijo, que chega caprichada à mesa, por R$ 55.

Mas também fazem as honras o steak tartare de filé e tradicionais mexilhões cozidos no molho de açafrão.

De principal, vale ir no conforto do bem temperado Beef Bourguignon (R$ 89), com sua carne bovina marinada no vinho tinto, cogumelos e cenourinha, devidamente acompanhada por uma massa. De regra, o vinho cai bem.

As opções ainda apresentam o Canard à l’orange, conhecido pelo pato assado ao molho de laranja e batatinhas (R$ 118), além de peixe do dia, mais camarão, molho Champagne e legumes da temporada (R$ 102).

Para finalizar, as sobremesas que conquistaram o mundo, a exemplo do Crème Brulée Au Grand Marnier (R$ 39) e a incomparável torta de maçã em massa folhada, servida com sorvete de baunilha (R$ 42).

Essas e outras sugestões fecham o curso no que o próprio restaurante indica como “vosso” - em tradução na língua Sartre para “Votre”.

Serviço:

Endereço: R. Natingui, 1548, Vila Madalena, São Paulo

Funcionamento: Terça a quinta: 12h às 15h / 19h às 23h; Sexta: das 12h às 15h / 19h às

23h30; Sábado: 12h30 às 23h30; Domingo: 12h30 às 17h

Instagram: @votre.brasserie

