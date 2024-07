Cineclube Canoa Grande realiza 1ª edição em Igarassu com exibições já nesta segunda (15)

A- A+

O Cineclube Canoa Grande realiza sua primeira edição em Igarassu neste ano, com sessões nesta segunda-feira (15).

As sessões ocorrem no Sobrado do Imperador, espaço cedido pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de Igarassu, Região Metropolitana do Recife.

A mostra apresenta filmes nacionais não comerciais que abordam cinco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) - Agenda 2030.

Os ODS escolhidos para o debate são: Cidades e Comunidades Sustentáveis, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Igualdade de Gênero, Saúde e Bem-Estar, e Educação de Qualidade.

Cineclube Canoa Grande

O Cineclube Canoa Grande também garante acessibilidade, com tradução simultânea para Libras, audiodescrição e legendas, além de descrição de vídeos e imagens nas redes sociais.

As datas das próximas sessões podem ser conferidas no Instagram @cineclubecanoagrande, onde grupos e escolas podem obter mais informações.

O projeto é realizado pela Transforma Comunicação e Arte, com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Governo de Pernambuco.

A iniciativa também recebe o apoio institucional da Prefeitura de Igarassu, Secretaria de Educação de Pernambuco, Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Governo Federal, além de apoio da Com Acessibilidade Comunicacional.

Veja também

CELEBRIDADES Maya Massafera é vítima de fake news sobre voz: ''só vai estar pronta daqui a dois meses''