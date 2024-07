A- A+

CINEMA Cineclube Casa Zero convida espectadores a mergulhar no horror negro Em sua sétima sessão, o projeto traz a pesquisadora Tati Regis, entusiasta do gênero

O Cineclube Casa Zero convida a pesquisadora Tati Regis para responder a pergunta: Como o horror atravessa os corpos negros? Com uma seleção de filmes de gênero que tratam dessa questão. Em cartaz, os curtas-metragens Hair Wolf, The Blackening, Veneno e o clipe musical Resumo da Ópera desafiam esse estilo que constrói uma conexão forte com as emoções do espectador. A exibição acontecerá no proximo domingo, 14 de julho, às 16h, seguida de uma roda de debate mediada pelo curador do projeto, Neco Tabosa. A entrada é gratuita.

O Cinema Negro brasileiro se estabeleceu tecendo críticas à representação de corpos negros na produção audiovisual, questionando inclusive as narrativas coloniais que subalternizaram esses indivíduos. Tati Regis, a convidada da vez do projeto, é licenciada em artes visuais e grande entusiasta do Horror Negro, tema que pesquisa avidamente.

“O conceito de Horror Negro vem a partir do pensamento da Drª Robin Coleman, que fala sobre essa mescla do horror da vida real submetido aos corpos negros e que perpassa para a ficção. A partir disso e de algumas barreiras quebradas, como a monstruosidade da pessoa negra e do racismo visto como o verdadeiro monstro em obras de realizadores negros. O filme Corra!, de Jordan Peele, é exemplo disso. Houve um novo olhar para a construção de várias obras que abordam essa temática”, explica a pesquisadora.

“O mais legal é que os filmes escolhidos por Tati partem desse interesse por temas que atravessam pessoas negras, como apropriação cultural e ancestralidade. Estamos muito felizes em apresentar ao público do cineclube uma leitura crítica sobre esse gênero, trazendo produções que reconstroem essas narrativas de maneira mais afrocentrada”, destaca Neco Tabosa, curador do Cineclube, que conta com incentivo da Prefeitura do Recife (PCR) e do Governo Federal, por meio do Edital Geraldo Pinho, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Esta será a sétima das 16 sessões planejadas até o final de 2024. A entrada é gratuita, mas, atenção, o Auditório Urbano Vitalino, na Casa Zero, possui um número limitado de assentos. Em função disso, a equipe começa a distribuir os ingressos uma hora antes da sessão começar. Além de elevador disponível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, as sessões contarão com interpretação em Língua Brasileira de Sinais.

SERVIÇO:

Cineclube Casa Zero – mostra de Horror Negro seguida de debate com a pesquisadora Tati Regis

Domingo, 14 de julho às 16h

Rua do Bom Jesus, 237

Entrada Franca

EM CARTAZ:

Hair Wolf (2018) - 12min

The Blackening (2018) – 4’23min

Veneno - 21 min

Resumo da Ópera - 4min

Filme surpresa

Veja também

TEATRO INFANTIL 'Rapunzel o espetáculo musical' estará no Teatro Barreto Júnior neste Domingo