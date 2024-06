A- A+

AUDIOVISUAL Cinema Negro: Coletivo Coquevídeo exibe produções no Cineclube Casa Zero Sessão é gartuita e ocorre neste domingo (30), às 16h, na Casa Zero

O Cineclube Casa Zero recebe, neste domingo (30), às 16h, recebe um recorte de produções assinadas pelo Coletivo Coquevídeo. São doze filmes que trazem a perspectiva do Cinema Negro, abordando tema relacionados às comunidades periféricas.

Com entrada gratuita, as exibições ocorrem no Auditório Urbano Vitalino, na Casa Zero, shopping social localizado no Bairro do Recife. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura do Recife e do Governo Federal, por meio do Edital Geraldo Pinho e recursos da Lei Paulo Gustavo.

A seleção de obras do Coquevídeo é marcada pela diversidade de assuntos tratados e de formatos acolhidos. "Complicações" e "Tempos de guerra", por exemplo, exploram o cotidiano das periferias e seus conflitos.

Na mostra, estão presentes ainda títulos como "Brega-Protesto: Sem Destruição", "Bixa Travesty - Poder e Glória", "Mais uma hora se passa e a justiça não faz nada", "Desmoronando por dentro", "Esperançosxs" e "Não recomendado".

Criado em 2006, o Coletivo Coquevídeo atua no Coque, na área central do Recife. Seu trabalhando tem o objetivo de fortalecer a produção de arte e comunicação na comunidade, com especial atenção à representatividade dos corpos negros na cena audiovisual.

Serviço:

Sessão de Cinema Negro no Cineclube Casa Zero

Neste domingo (30), às 16h

No Auditório Urbano Vitalino da Casa Zero (Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife)

Entrada gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes da sessão



