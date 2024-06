Filme mostra Céline Dion durante crise de espasmos e luta para voltar aos palcos

A- A+

Apesar de passar décadas sob os holofotes da mídia e dos fãs, Céline Dion sempre teve uma vida marcada pelo estilo discreto e mais recluso de vida.



A cantora, no entanto, decidiu abrir sua intimidade no documentário "Eu sou: Celine Dion", de Irene Taylor, em que fala abertamente sobre a luta contra a condição neurológia rara que a tirou dos palcos.

Portadora da síndrome da pessoa rígida (SPR), que causa dores e rigidez muscular, e que atinge uma ou duas a cada um milhão de pessoas, Céline presta uma série de depoimentos sobre a condição ao longo do documentário, que conta, inclusive, com uma cena forte de 10 minutos que retrata uma crise de espasmos vivida pela cantora.







O momento surge como um choque para o público, e para a cantora, pois é visto logo após uma cena em que ela se diverte de volta a um estúdio musical.

"Sempre que isso acontece, eu fico constrangida. Não sei nem descrever. Não é bom não ter controle do corpo", afirma a cantora no documentário.

Apesar de chocante, a cena também mostra a vontade da artista em mostrar sua situação ao público. Ainda imobilizada e em contato com o profissional médico que a ajudava, Céline sinaliza que era para manter a equipe do documentário registrando o atendimento.

No documentário, Céline conta que começou a sofrer com espasmos vocais há quase 20 anos e que muitas vezes precisou despistar o público ao longo de apresentações, seja trocando de figurino, seja fingindo que o microfone estava com problemas, seja apontando o microfone para deixar a plateia cantar. O diagnóstico definitivo veio há dois anos, em 2022, quando cancelou sua residência fixa em Las Vegas.

"Fazer um show é fácil. O difícil é cancelar um show", destaca a artista em um momento. "Ainda me vejo dançando e cantando. Se eu não posso correr, eu ando. Se eu não posso andar, eu engatinho. Só não posso parar."

Antes da crise por espasmos, o doc registra momentos de luta da artista tentando gravar uma canção em estúdio. Ela luta inúmeras vezes e parece nunca ficar satisfeita com o resultado. Mas nunca deixa de tentar.

Além de depoimentos recentes, gravados em sua maioria na mansão da cantora, em Las Vegas, o documentário reúne imagens de arquivo da artista. Em uma entrevista na adolescência, ela diz: "meu sonho é me tornar uma estrela internacional e poder cantar até o fim."

No filme, Céline reforça inúmeras vezes sentir a falta da música e do público. Ela busca apoio na relação familiar, especialmente com os gêmeos Nelson e Eddy, de 13 anos (ela também é mãe de René-Charles, de 23). O trio é fruto da relação de 21 anos com René Angélil, morto em 2016 por causa de um câncer na garganta, aos 73 anos.

"Eu sou: Celine Dion" está disponível no streaming do Amazon Prime Video.

Veja também

saúde Felipe Amorim anuncia afastamento na carreira após infecção e inflamação nos sisos