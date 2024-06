Céline Dion se emociona ao relembrar marido morto em 2016: ''o grande amor da minha vida''

A- A+

A cantora Céline Dion abriu as portas de sua casa para a produção do documentário "Eu sou: Celine Dion", lançado na última terça-feira (25). O filme mostra a luta da artista canadense contra uma condição neurológica rara conhecida como síndrome da pessoa rígida (SPR), que causa dores e rigidez muscular, que a tem impedido de se apresentar.

No doc, dirigido por Irene Taylor, Céline também é mostrada em momentos de intimidade ao lado dos filhos, especialmente os gêmeos Nelson e Eddy, de 13 anos (ela também é mãe de René-Charles, de 23), e dos animais domésticos.

A produção é repleta de momentos emocionantes, especialmente quando a cantora fala sobre seus problemas de saúde e a impossibilidade de continuar cantando. Em cena particularmente tocante, Céline se emociona ao lembrar do marido René Angélil, a quem trata como "o grande amor de minha vida". René morreu em 2016, por causa de um câncer na garganta, aos 73 anos.

Céline e René viveram uma relação que causou certa polêmica à época. O produtor musical era 26 anos mais velho que a parceira, com quem foi casado por 21 anos. Quando conheceu o futuro marido, Céline tinha apenas 12 anos e dava os primeiros passos na carreira musical. Aos 38 anos, ele hipotecou a própria casa para produzir o primeira álbum da artista. Eles começaram a se relacionar apenas quando ela tinha 19 anos de idade.

O documentário resgata imagens de Céline no velório do marido e se emocionando ao cantar "All By Myself" pouco após sua morte. Em outra cena, a cantora mostra um colar que ganhou do marido. O objeto havia pertencido a Maria Callas.

"Ela foi uma das cantoras de ópera mais incríveis do mundo. Espero que ela me dê... um pouco de força. E acho que ela dará", se emociona Céline em cena do filme.

"Eu sou: Celine Dion" está disponível para streaming no Amazon Prime Video.

Veja também

LITERATURA Adélia Prado: confira quais são as principais obras da poeta vencedora do Prêmio Camões