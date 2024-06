Céline Dion faz rara aparição com os filhos; saiba quem são eles

A- A+

Dias após a estreia do documentário “Eu sou: Céline Dion”, do Prime Video, a cantora canadense fez uma rara aparição com os três filhos num show do violoncelista croata Hauser, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Céline Dion, de 56 anos, sentou-se na plateia com René-Charles (mais conhecido como RC), de 23 anos, e os gêmeos Nelson e Eddy, de 13. Os três são fruto do casamento dela com René Angélil, que morreu em 2016, por causa de um câncer na garganta, aos 73 anos.





No dia 17 deste mês, o filho mais velho acompanhou Céline Dion na estreia do documentário em Nova York. O filme mostra como a diva tem lidado com a Síndrome da Pessoa Rígida, uma rara doença neurológica que a obrigou a se afastar dos palcos.

Quem são os filhos de Céline Dion?

O rapaz iniciou uma carreira no rap e já lançou cinco singles — incluindo um remix de uma música de The Weeknd.

Ao jornal "Montreal Gazette", ele falou sobre a reação da mãe ao ouvi-lo cantar:

"Ela adorou. Ficou meio atordoada no início, porque nunca tinha ouvido nada de mim".

Em 2017, o jovem também fez uma participação especial num show dela em Paris, enquanto ela cantava uma versão de "Black or white", de Michael Jackson.

Os gêmeos, segundo o jornal "The Daily mail", vieram depois de seis tentativas de inseminação artificial. Eddy recebeu esse nome em homenagem ao produtor Eddy Marnay, enquanto Nelson foi uma forma de celebrar o líder sul-africano Nelson Mandela, que ela conheceu numa de suas muitas turnês.

