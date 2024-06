A- A+

síndorme Celine Dion revela que filhos estão apavorados com chance de morte da cantora por doença neurológica Artista foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida em 2022

Durante uma entrevista para uma emissora de televisão australiana, a cantora Celine Dion, 56, falou com detalhes sobre como sua família tem lidado com o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), há quase dois anos. Em um trecho da entrevista, Celine conta que os filhos Nelson, Eddy e Rene-Charles temem que a mãe morra em meio ao tratamento da doença neurológica.

Emocionada, a cantora conta que a SPR teve um impacto profundo em sua qualidade de vida. Além disso, os problemas de saúde começaram com sintomas misteriosos que deixaram ela e seus filhos em constante preocupação. Na entrevista, ela destaca também que seus pais não estão mais vivos, e que seus filhos também sofreram com a perda do pai, René Angélil, em 2016.

"Não tenho minha mãe, não tenho meu pai. Meus filhos estão com medo porque perderam o pai e se perguntam se eu vou morrer. Não quero morrer, não quero mentir", disse Dion.

Ainda conforme outros relatos da cantora sobre a doença, a Síndrome da Pessoa Rígida afetou sua voz, que por vezes passou a fugir de seu controle.

"É como se alguém estivesse estrangulando você. É como se alguém estivesse empurrando sua laringe/faringe", disse ela durante uma prévia de entrevista à rede NBC News.

Mais detalhes sobre o estado de saúde da cantora dona de sucessos como "My Heart Will Go On" e “Ashes” serão transmitidos em um documentário que tem estreia marcada para 21 de junho de 2024, nos Estados Unidos.

O que é a doença que acomete Celine Dion?

A Síndrome da Pessoa Rígida é um distúrbio de ordem neurológica que provoca rigidez muscular progressiva e espasmos. Com isso, o corpo produz anticorpos que atacam seus próprios tecidos, ou seja, as células nervosas da medula espinhal que controla os movimentos musculares.

Esses movimentos podem ser dolorosos, e tendem a evoluir em piora com o tempo. De forma geral, a rigidez atinge principalmente os músculos do tronco, mas também pode afetar pernas e braços.

