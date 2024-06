Céline Dion revela ter quebrado costelas por causa de espasmos de síndrome rara

A- A+

A cantora Céline Dion revelou detalhes dos efeitos físicos da Síndrome da Pessoa Rígida, uma condição rara com a qual foi diagnosticada em dezembro de 2022. Em entrevista ao programa “Today" da TV americana, que vai ao ar no dia 11 de junho, ela aparece apertando o pescoço:

"É como se alguém estivesse empurrando sua laringe, faringe, dessa maneira", diz, ofegante. "É como se você estivesse falando assim, e não pudesse ir mais alto ou mais baixo".

Isso tudo acontece porque a doença gera rigidez nos músculos e espasmos involuntários dos músculos, que podem, de acordo com ela, ser "abdominais, podem ser na coluna, podem ser nas costelas". Eles são tão agressivos que ela chegou "a quebrar costelas em determinado momento".

No streaming

Céline vai dar mais detalhes sobre a doença no documentário "I Am: Celine Dion", que estreia no dia 25 de junho, no Prime Video, plataforma de streaming da Amazon. Mas a ideia da obra é também falar da carreira da canadense, com vídeos e imagens antigas e depoimentos.

"Minha voz é condutora da minha vida. Quando sua voz traz alegria para você, você é o melhor de si mesmo. Eu preciso do meu instrumento", diz ela.

No fim do trailer, a artista, que não faz mais apresentações por causa da doença, chora ao dizer como sente falta de estar com os fãs: "Não é difícil fazer um show, sabe. É difícil cancelar um. Estou trabalhando duro todos os dias, mas eu tenho que admitir que tem sido uma luta. Sinto tanta falta."

