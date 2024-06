Anitta e Logun Edé: entenda a relação entre a estrela pop e o orixá

A- A+

Estreante como compositora de samba-enredo, a cantora pop Anitta disputará pelo samba oficial da escola Unidos da Tijuca no carnaval de 2025, em que a escola levará para a avenida um enredo sobre o orixá Logun Edé, cultuado nos candomblés de origem yorubá.

Quem é o orixá Logun Edé?

Filho dos orixás Oxum e Oxóssi, Logun Edé é conhecido como uma divindade ligada ao encanto, mas também é um guerreiro. Entre suas cores de preferência, predominam o azul-turquesa — relacionado ao pai, Oxóssi — e o dourado — de sua mãe, Oxum. Seus fios de conta costumam ter as duas cores, intercaladas.





Logun Edé é uma divindade jovial e também representa, em seu arquétipo, a beleza. Na maior parte dos terreiros de candomblé em que é cultuado, o orixá carrega nas mãos, quando manifestado em seus filhos, um ofá — arco e flecha que representa a caça de Oxóssi — e um abebé — tipo de leque espelhado, usado pelos orixás femininos Oxum e Iemanjá.

Qual a ligação de Anitta com o orixá Logun Edé?

Logun Edé é o orixá que rege a cantora Anitta, que divulga, há anos, sua devoção pela divindade e relação com o candomblé. Filha de santo do babalorixá Sérgio Pina, sacerdote de um terreiro em Nova Iguaçu, a cantora seguiu os passos do pai, Mauro Machado, e do irmão, Renan, que também são adeptos da religião.

Há algumas semanas, Anitta fez uma publicação em homenagem ao orixá:

"Eu sou Logun Edé. O grande príncipe herdeiro da raça dos meus pais! Tenho a sensibilidade e a inteligência de minha mãe e a bravura e a esperteza de meu pai. Caçador e pescador, sou minha própria natureza. Sou o único capaz de reunir todos os mundos. Sou o equilíbrio entre os homens e as mulheres", iniciou ela na legenda da publicação.

"Sou cultuado nos axés do Brasil. Com Severiano, ergui, na Bahia, a casa do Kalé Bokum. Com Zezito, minha força chegou ao Rio de Janeiro, onde desembarquei com a Corte Real Ijexá. Estou presente em todos aqueles que reconhecem que sou “santo menino que velho respeita”, como falou Mãe Menininha do Gantois. Eu sou a força da juventude no tempo. Estou no presente e daqui olho para o futuro. Estou no passado e de lá resgato as tradições. Estou no futuro em que meu legado é imortal! Eu nunca morro", continuou a cantora.

"Também estou no desafio aos limites. Neste mundo de afrontas, sou o combate à humilhação das pessoas subalternizadas, empobrecidas e constrangidas simplesmente por existirem. Ousadia é meu nome contra os que negam uma vida plena e digna aos jovens pretos. Texto sinopse da Unidos da Tijuca para seu Carnaval 2025 que será dedicado ao orixá", concluiu.

Como funcionam as disputas de samba-enredo?

Durante parte do ano, após o anúncio do enredo/tema da agremiação para o carnaval seguinte, as escolas realizam os conhecidos “cortes de samba”, uma espécie de concurso em que grupos de compositores inscrevem suas letras, e do qual sairá apenas um samba vencedor. Este samba-enredo é o que a escola levará para a avenida.

O enredo da Unidos da Tijuca foi explicado no Instagram da escola: “Rio que corre na mata. Num tempo, ele caça; no outro, dança no fundo do rio. Em uma mão, o ofá de Inlé; na outra, o abebé de Ipondá. O caçador e a senhora dos rios e cachoeiras. Metade pai, metade mãe. Tem a bravura do guerreiro e a beleza da iabá do ouro. Santo menino de nobreza ijexá que os mais velhos reverenciam. Em 2025, a Tijuca é Logunedé!”. Edson Pereira será o carnavalesco responsável.

Relação de Anitta com o candomblé

Anitta mostrou ter seguido verdadeiramente os passos do pai, Mauro Machado, e do irmão, Renan, ao reforçar a própria crença em publicações recentes no Instagram. Recentemente, ela publicou fotos nas quais aparece em seu terreiro, na Baixada Fluminense. Desde que ganhou projeção nacional, em 2013, a funkeira faz visitas esporádicas ao local.

Em publicações no Instagram, Mauro sempre reforçou a ligação com a religião de matriz africana. Ele, que também é conhecido como o “Painitto”, já mostrou tanto fotos suas no terreiro na Baixada Fluminense junto com Anitta quanto homenagens aos orixás, divindades cultuadas na crença.

Na mídia social, Renan também mostra atividades da rotina no espaço religioso. Em diversas fotos, aparece com pessoas também frequentadoras do local de Sérgio Pina.

Já a mãe de Anitta, Miriam, é católica fervorosa e não tem ligação com o candomblé. Ela, aliás, faz homenagens para algumas divindades da sua religião e mostra visita a lugares sagradas para o catolicismo, como em Fátima, em Portugal, e em Aparecida (SP).

Desde que ganhou projeção nacional, a funkeira faz visitas esporádicas ao terreiro. A ida ao local jamais é anunciada, para evitar curiosos. Uma vez por lá, ela é tratada como qualquer outro frequentador. Nada de fotos ou alarde.

Veja também

MÚSICA De Gonzaga a Beatles: as influências musicais de Gilberto Gil